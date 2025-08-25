Premier

कुणीतरी येणार गं ! परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढाने शेअर केली गुड न्यूज; पोस्ट करत म्हणाले..

Parineeti Chopra & Raghav Chadhdha Announce Pregnancy : अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि तिचे पती राघव चढ्ढा यांनी ते लवकरच पालक होणार असल्याचं जाहीर केलं. सोशल मीडियावर अनेकांनी त्यांचं अभिनंदन केलं.
  1. 2025 मध्ये बॉलिवूडमध्ये अनेक अभिनेत्रींनी बाळाच्या आगमनाची आनंदवार्ता दिली आहे.

  2. प्रियांका चोप्राची बहीण परिणीती चोप्रा आणि आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चड्ढा यांनीही आता गुड न्यूज शेअर केली.

  3. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये “One Plus One = Three” असं लिहिलेलं असून दोन छोट्या पावलांचे चित्र दाखवले आहे.

