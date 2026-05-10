कलर्स मराठीच्या नायिकेची झी मराठीवर एंट्री ! तारिणी मालिकेत साकारणार दमदार भूमिका

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील तारिणी या मालिकेत नवीन एंट्री होणार आहे. कलर्स मराठीची लोकप्रिय नायिका नव्या भूमिकेतून या मालिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीस येते आहे. कोण आहे ती जाणून घेऊया. .नुकताच तारिणी मालिकेचा नवीन प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. या प्रोमोमध्ये नव्या एन्ट्रीची झलक पाहायला मिळाली. या नव्या एन्ट्रीने मालिकेत महत्त्वपूर्ण ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, टीम तारिणीला त्यांचे सर त्यांच्या टीममध्ये नवीन ऑफिसर येणार असल्याचं सांगतात. ती ऑफिसर अत्यंत डॅशिंग आहे असं म्हणतात. हरप्रीत चढ्ढा असं तिचं नाव असल्याचं म्हणतात. तेवढ्यात बाईकवरून त्या ऑफिसरची एंट्री होते. हरप्रीत केदारला पाहताच क्षणी मिठी मारते. ते पाहून तारिणीला धक्का बसतो..अभिनेत्री पायल जाधव या निमित्ताने मालिकेत एंट्री करतेय. तिने कलर्स मराठीवरील अबीर गुलाल मालिकेत काम केलं होतं. त्यानंतर ती वेगळ्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस येतेय. तारिणीला केदारवरील प्रेमाची जाणीव होण्यासाठी हरप्रीतची एंट्री झाली असावी असा प्रेक्षकांचा अंदाज आहे. ."केदार रेवा वर फिदा नको होऊ. तुझी आणि तारिणीची जोडीचं छान दिसते","तारिणी जळणार","आता केदू काय करणार. तारिणी का रेवा" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .रेवाच्या येण्याने मालिकेत काय बदल घडणार ? तारिणीला केदारवरील प्रेमाची जाणीव होणार का ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा तारिणी दररोज रात्री 9:30 वाजता फक्त झी मराठीवर.