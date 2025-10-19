Premier

"ती फक्त अंडी खाऊन जगत होती" परवीनच्या अखेरच्या दिवसाबाबत पूजा बेदीचा खुलासा; FBI ची भीती आणि एकटेपणा

Pooja Bedi On Parveen Babi Death : अभिनेत्री परवीन बाबीच्या निधनाने अनेकांना धक्का बसला. परवीन आणि कबीर बेदी यांचं नातं जगजाहीर होतं. त्यातच पूजा बेदीने तिच्या मृत्यूविषयी खुलासा केला.
Bollywood News : बॉलिवूडमधील उत्तम आणि बोल्ड अभिनेत्री परवीन बाबी आजही तिच्या अनेक सिनेमांमुळे प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. अखेरच्या काळात ती स्क्रीनझोफेनिया सारख्या आजाराचा सामना करत होती. तिचा मृत्यू झाला तेव्हा तिच्याजवळ कुणीच नव्हतं. तिचा मृत्यू झालाय हे समजायला आठ दिवस उलटून गेले. नुकतंच पूजा बेदीने तिच्याविषयी काही खुलासे केले.

