"घरच्यांना ही फिलॉसॉफी समजावणं अवघड पण" प्राजक्ताने लग्नाबद्दल व्यक्त केलं मत; "जेव्हा ते घडायचं असेल"

Marathi Entertainment News : अभिनेत्री प्राजक्ता माळीला महाराष्ट्राची क्रश म्हणून ओळखलं जातं. प्राजक्ताचा चाहतावर्ग मोठा आहे. आजवर तिने अनेक प्रोजेक्टमधून काम करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. सोशल मीडियावरही बऱ्याचदा ती तिच्या चाहत्यांशी संवाद साधते. नुकत्याच एका सेशन मध्ये इन लग्नाबाबत तिचे विचार मांडले. .इंस्टाग्रामवरील आस्क मी नाऊ या फिचरचा वापर करून प्राजक्ताने चाहत्यांशी संवाद साधला. यावेळी चाहत्यांनी तिला विचारलेल्या प्रोफेशनल आणि पर्सनल आयुष्यावरील प्रश्नांची उत्तरं तिने दिली. प्राजक्ता आता 36 वर्षांची असून ती अजूनही सिंगल आहे. याबाबत काहींनी तिला प्रश्न विचारला. .प्राजक्ताला एका चाहत्याने "लग्न करण्यासाठीचा दबाव, प्रेशर कसं काय मॅनेज करतेस ? कधी मागे पडल्यासारखं वाटतं का ? या सगळ्याचं दडपण येतं का ?" असा प्रश्न विचारला. यावरील तिने "मला असं वाटतं योग्यवेळी योग्य गोष्टी घडतील. जे होतं ते चांगल्यासाठीच होतं. जे तुमचं आहे ते कधी ना कधी तुमच्याजवळ येणारच आहे. आता घरच्यांना ही फिलॉसॉफी समजावणं अवघड आहे. ते मलाही जमत नाही." असं उत्तर दिलं..याआधीही प्राजक्ताला "तू लग्न कधी करणार ?" असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर तिने "हा माझ्या आई-वडिलांचा प्रश्न आहे. तुमचा नाही." असं सडेतोड उत्तर दिलं होतं. तिचं हे उत्तर व्हायरल झालं होतं..प्राजक्ता सध्या महाराष्ट्राची हास्यजत्रा कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करते आहे. याशिवाय गेल्यावर्षी तिचा फुलवंती हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. हा सिनेमा गाजला.