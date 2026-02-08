"2025 मध्ये मी माझा भाऊ, प्रिया आणि बाबांना गमावलं.." कठीण काळ सांगताना प्रार्थना भावूक "माझं पूर्ण आयुष्य.."

Marathi News : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे हिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या भावना व्यक्त केल्या. 2025 हे वर्षं प्रार्थनासाठी कठीण होतं. तिचे वडील, मामेभाऊ आणि तिची खास मैत्रीण प्रिया मराठे यांचं या वर्षात निधन झालं. तो कठीण काळ तिने सांगितला..प्रार्थनाने नुकतीच आरपार या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी वडील, भाऊ आणि प्रियाच्या आठवणीत भावूक झाली. काय म्हणाली प्रार्थना जाणून घेऊया. ."2025 हे वर्षं खूप कठीण होतं. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच माझा मामेभाऊ वारला. पण ना त्याच्यामुळे मी मुंबईत आले. त्याने खूप प्रयत्न केले. त्यावेळी गुगल वगैरे नव्हते. त्यामुळे त्याने माझ्यासाठी कॉलेज शोधणं, कोणती टेस्ट द्यायची हे सगळं त्याने केलं. 2025 च्या सुरुवातीलाच तो गेला. त्यानंतर माझी मामी जी माझ्या खूप जास्त जवळ होती. ती वारली. त्यानंतर माझं पायाचं ऑपरेशन झालं. ऑपरेशनच्या दिवशीच माझी मामी वारली. त्यातून थोडी बाहेर पडले आणि प्रिया वारली. प्रिया माझी या इंडस्ट्रीमधील पहिली मैत्रीण. आम्ही रूम शेअर करायचो. ती जाऊन एक महिना नाही झाला आणि माझे बाबा वारले. "."तिची आणि माझी अनेक स्वप्नं होती. पवित्र रिश्ता करताना मी तिला अनेकदा म्हणायचे मी फिल्म केली की तुला त्यात कास्ट करेन. त्यानंतर एक संधी आली तेव्हा मी तिला संपर्क केला. तेव्हा तिला पहिल्यांदा कॅन्सर झाल्याचं समजलं, त्यावर उपचार झाले होते. ती बरी झाली. तिने पुन्हा मालिका जॉईन केली. तेव्हा मी तिला विचारलं तेव्हा ती हो म्हणाली. प्रिया गेल्यानंतर मी ठरवलं होतं की कुठेही मुलाखतीत तिच्याविषयी बोलायचं नाही. माझी हिंमतच नाही झाली. आमचा जो बॉण्ड होता तो आम्हालाच माहित होता. ती गेल्यानंतर मी तिचा अलिबागमधला फोटो पोस्ट केला होता ज्याला सगळ्यात जास्त लाईक्स, कमेंट्स मिळाले. पण ती हयात असताना तिला हे सगळं मिळालं असतं तर आम्हाला जास्त आनंद झाला असता. ती शेवटी शेवटी म्हणायचीही चाहते मला विसरले आहेत का ? कुणालाच माहित नाहीये मी काय करतेय. "."बाबांच्या बाबतीत सकाळी दहा वाजता मी आईशी फोनवर बोलले आणि एक वाजता फोन आला की बाबांचा अपघात झाला आणि ते ऑन द स्पॉट गेले. तरीही बडोद्याला आम्ही त्यांना व्हेंटिलेटरवर दोन दिवस ठेवले होते. त्यांना ब्रेन हॅमरेज झाला होता. त्यानंतर आम्हाला हे कळलं. त्यानंतर माझं पूर्ण आयुष्य बदललं. त्यानंतर पुन्हा शूटला गेले तेव्हा पहिलाच सीन अस्थी विसर्जनचा होता. त्यामुळे माझ्यासाठी ते सगळं रिपीट होत होते. या सिनेमाच्या प्रीमियरला जेव्हा आई आली तिने हा सिनेमा पहिला तेव्हा तिच्यात एक वेगळी ताकद आली. माझ्या बाबांनी या सिनेमाची स्क्रिप्ट वाचली होती. शूटिंगच्या सोळाव्या दिवशी ते वारले. पण ते असताना आम्ही शुटिंगविषयी चर्चा करायचो." असं ती म्हणाली..Video : आणि तन्वीने सगळ्यांसमोरच आयुषला मारलं ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "ही तर प्रेमात पडलीये".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.