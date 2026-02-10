Premier

"त्यांना माझ्या सिनेमाच्या सेटवर यायचं होतं.." प्रार्थनाने शेअर केली वडिलांची अखेरची आठवण "अत्यंत कठीण.."

Prarthana Behere Shared Her Father's Last Memory : अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेने तिच्या वडिलांच्या अखेरच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्यांचा अपघाती मृत्यू होण्यापूर्वी त्यांना प्रार्थनाच्या सिनेमाच्या सेटवर यायचं होतं.
Marathi News : अगं अगं सुनबाई काय म्हणता सासूबाई या नुकत्याच रिलीज झालेल्या सिनेमामुळे अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे चर्चेत आली आहे. या सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान तिच्या वडिलांचं अपघाती निधन झालं. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने वडिलांची अखेरची आठवण सांगितली.

