"त्यांना माझ्या सिनेमाच्या सेटवर यायचं होतं.." प्रार्थनाने शेअर केली वडिलांची अखेरची आठवण "अत्यंत कठीण.."

Marathi News : अगं अगं सुनबाई काय म्हणता सासूबाई या नुकत्याच रिलीज झालेल्या सिनेमामुळे अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे चर्चेत आली आहे. या सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान तिच्या वडिलांचं अपघाती निधन झालं. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने वडिलांची अखेरची आठवण सांगितली. .प्रार्थनाने आरपार ऑनलाईन चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या वडिलांच्या अनेक आठवणी, त्यांच्या अचानक जाण्याने तिच्यावर आणि तिच्या आईवर झालेला परिणाम यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली प्रार्थना जाणून घेऊया. .प्रार्थना म्हणाली की,"माझ्या बाबांनी या सिनेमाची स्क्रिप्ट वाचली होती. जेव्हा माझ्याकडे स्क्रिप्ट आली. माझे बाबा मराठी वाचनाची सवय होती. त्यामुळे त्यांनी या सिनेमाची संपूर्ण स्क्रिप्ट वाचली होती. आईने वाचली. त्यांना माझ्या सिनेमाच्या सेटवर यायचं होतं. आईने काहीतरी गुजराती पद्धतीची डाळढोकळी बनवली होती. ते घेऊन ते सेटवर येणार होते. पण मी त्यांच्यावर खूप चिडले होते. "नाही येऊ नका. मला अजून काम जमत नाहीये. सेटवर माझ्यावर खूप चिडतात. माझं काम अजून काही छान चालू नाहीये." त्यामुळे ते सेटवर येऊ शकले नाहीत.".वडिलांच्या निधनानंतर काही दिवसांनी प्रार्थनाने शूटिंगला सुरुवात केली. त्या आठवणी सांगताना ती म्हणाली,"माझा सकाळी आईशी फोन झाला. मी तिला सांगितलं की तुम्ही आता स्वतःसाठी जगा. बडोद्याचं घर हवं तर तुम्ही विका आणि त्या पैशांमधून तुम्ही स्वतःसाठी भरभरून जगा. हे आमचं बोलणं झालं आणि दुपारी मला फोन आला की वडिलांचा अपघात झाला. ते जाग्यावरच गेले पण अर्थात हे आम्हाला दोन दिवसांनी कळलं. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दोन दिवस व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं. "."त्यानंतर माझं अख्खा आयुष्य बदललं. मी जेव्हा चौदा दिवसांनी परत सेटवर आले तेव्हा जो मी पहिला सीन शूट केला ती अस्थिविसर्जनाचा होता. केदार सर आणि निर्मिती ताईला खूप अवघड गेलं मला सीन समजावणं. मी खूप रडत होते. मी आधी पंधरा दिवस बाबा गेल्यावर रडत होते आणि त्यानंतर सीन साठी परत मला रडावं लागत होतं. त्यामुळे सिनेमाच्या शेवटच्या दिवशी मला असं झालं होतं की कधी एकदा या फिल्मचं शूट संपतंय आणि कधी एकदा मी यातून बाहेर पडतेय. या सिनेमाच्या प्रीमियरला जेव्हा आई आली आणि तिने सिनेमा बघितला तेव्हा तिच्या वेगळा बदल झाला.".