Video : साडेतीन तासाचा मेकअप आणि 75 वर्षाची भूमिका ; असंभव सिनेमातील त्या लूकसाठी प्रियाने केली अशी तयारी

सध्या चर्चेत असलेला मराठी सिनेमा म्हणजे असंभव. प्रिया बापट, सचित पाटील आणि मुक्ता बर्वे यांची मुख्य भूमिका असलेल्या या सिनेमाला उत्तम प्रतिसाद मिळतोय. या सिनेमातील प्रियाचा लूक व्हायरल होतोय. .प्रियाने या सिनेमात साधना सन्याल ही भूमिका साकारली आहे. श्रीमंत व्यक्ती असलेली साधना आणि तिच्याभोवती घडणाऱ्या घटना यावर हा सिनेमा आधारित आहे. या सिनेमात प्रियाचे दोन लूक पाहायला मिळत आहेत. एक लूक आहे 35 व्या वर्षातील आणि एक 75 व्या वर्षातील. 75 वर्षातील प्रियाचा लूक पाहून अनेकजण थक्क झाले आहेत. हा लूक तिने कसा तयार केला याविषयी सोशल मीडियावर व्हिडीओ आणि पोस्ट शेअर करत तिने माहिती दिली. .प्रिया म्हणाली की,"मी व्यावसायिक अभिनेत्री होऊन बरीच वर्षे झाली आहेत आणि पडद्यावर इतके मोठे बदल घडवण्याची संधी आपल्याला फार कमी वेळा मिळते. माझ्या "असंभव" या नुकत्याच रिलीज झालेल्या मराठी चित्रपटात, "साधना सैगल" या व्यक्तिरेखेच्या प्रवासात मला ७५ वर्षांच्या वृद्ध महिलेची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली. मेकअपने माझे स्वरूप कसे बदलले, मला तिचा आवाज कसा सापडला, अनमोल भावे च्या मदतीने ती कशी आवाज काढेल, ती कशी बसेल, बोलेल आणि सहज अस्तित्वात असेल हे जाणून घेणे हा एक अविश्वसनीय अनुभव होता. अभिनेता म्हणून, आपण अशा आव्हानांना तोंड देत राहतो जे आपल्याला सतत एक्सप्लोर करत राहण्यास आणि विकसित होण्यास प्रवृत्त करतात. या पात्राला जिवंत करण्यास मदत करणाऱ्या संपूर्ण टीमचे नेहमीच आभारी आहे."."असंभव सिनेमात "साधना सैगल" म्हणून मला ह्या पात्राचे ३५ आणि ७५ वयही पडद्यावर साकारायला मिळाले. हा मेकअप करायला ३.३० तास लागायचे 🥹या संपूर्ण अनुभवाासाठी सगळ्या टीमचे आभार.".सोशल मीडियावर अनेकांनी कमेंट्स करत तिने घेतलेल्या मेहनतीचं कौतुक केलं आहे. प्रियाचा लूक आणि त्यासाठी तिने, तिच्या टीमने घेतलेली मेहनत वाखाणण्याजोगी आहे.