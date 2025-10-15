Premier

खुनशी हसू आणि थरार ! आम्ही दोघीनंतर प्रिया-मुक्ताचा नवा सिनेमा; पोस्टर चर्चेत

Priya Bapat & Mukta Barve New Movie : अभिनेत्री प्रिया बापट आणि अभिनेत्री मुक्ता बर्वे यांची मुख्य भूमिका असलेल्या असंभव सिनेमाचं पोस्टर नुकतंच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आलं. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
Priya Bapat &amp; Mukta Barve New Movie

Priya Bapat & Mukta Barve New Movie

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : आम्ही दोघी या सिनेमानंतर बऱ्याच काळाने अभिनेत्री प्रिया बापट आणि अभिनेत्री मुक्त बर्वे नव्या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहेत. आम्ही दोघी या सिनेमात त्यांनी अखेरचं काम केलं होतं. त्यानंतर आता नव्या सिनेमातून त्या दोघी प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. त्यांच्याबरोबर अभिनेता सचित पाटीलचीही मुख्य भूमिका आहे.

Loading content, please wait...
Priya Bapat
marathi movie
Entertainment news
mukta barve
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com