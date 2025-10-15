खुनशी हसू आणि थरार ! आम्ही दोघीनंतर प्रिया-मुक्ताचा नवा सिनेमा; पोस्टर चर्चेत

Marathi Entertainment News : आम्ही दोघी या सिनेमानंतर बऱ्याच काळाने अभिनेत्री प्रिया बापट आणि अभिनेत्री मुक्त बर्वे नव्या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहेत. आम्ही दोघी या सिनेमात त्यांनी अखेरचं काम केलं होतं. त्यानंतर आता नव्या सिनेमातून त्या दोघी प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. त्यांच्याबरोबर अभिनेता सचित पाटीलचीही मुख्य भूमिका आहे. .असंभव असं त्यांच्या आगामी सिनेमाचं नाव असून हा एक थरारपट आहे. सोशल मीडियावर नुकतंच या सिनेमाचं पोस्टर शेअर करण्यात आलं. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी. .गडद लाल आणि काळ्या छटांमध्ये तयार झालेलं पोस्टर पाहाताक्षणीच मनात प्रश्न निर्माण होतो, ही कथा प्रेमाची आहे का सुडाची? सचित पाटील, मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापट यांच्या चेहऱ्यांवर दिसणारी शांतता, त्यांच्या नजरेतील अस्वस्थता आणि ओठांवरील स्मितहास्य हे सगळं एक गूढ गोष्ट सांगतंय. तीन चेहरे, त्यामागचं सत्यं… परंतु नेमकं काय ? या पोस्टरमध्ये प्रेमाचं रहस्यमयी रूप आणि संशयाची तीक्ष्ण धार दोन्ही एकत्र दिसत असून ही अद्भुत कहाणी प्रेक्षकांना एक विलक्षण अनुभव देणार आहे. .या सिनेमाचं दिग्दर्शन सचित पाटीलनेच केलं असून या सिनेमाची निर्मितीही त्याने केली आहे. या सिनेमाविषयी तो म्हणाला की,"असंभव' हा चित्रपट सस्पेन्स थ्रिलर असून मानवी भावनांच्या सर्वात खोल थरांना स्पर्श करणारा आहे. या चित्रपटात प्रेम, रहस्य, भीती आणि संघर्ष यांच्या सीमारेषा एकत्र आणल्या आहेत. नैनितालच्या मोहक आणि रहस्यमय वातावरणात चित्रीत झालेला ‘असंभव’ हा पहिला मराठी चित्रपट असून, त्याचं प्रत्येक दृश्य तांत्रिकदृष्ट्या अप्रतिम आणि सिनेमॅटिक अनुभव देणारं आहे.".पुष्कर श्रोत्री सहदिग्दर्शक असून सचित पाटील, मुक्ता बर्वे, प्रिया बापट आणि संदीप कुलकर्णी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाची निर्मिती मुंबई पुणे फिल्म्स एंटरटेनमेंटच्या सचित पाटील, नितीन प्रकाश वैद्य यांनी केली आहे. तसेच एरिकॉन टेलिफिल्म्सच्या शर्मिष्ठा राऊत, तेजस देसाई, पी अँड पी एंटरटेनमेंटचे मंगेश परुळेकर आणि संजय पोतदार यांच्या सहनिर्मितीत तयार झाला आहे..माझी तुझी नंतर बऱ्याच काळाने मालिकविश्वात मोहन जोशींचा कमबॅक ! काजळमायामध्ये साकारणार 'ही' भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.