"त्यांची मी नक्कल केली पण त्यांनी..." संध्या यांच्या आठवणीत प्रिया यांची भावूक पोस्ट; "त्यांची पुन्हा भेट..'

Marathi Entertainment News : ज्येष्ठ अभिनेत्री संध्या शांताराम यांचं 3 ऑक्टोबरला रात्री उशिरा निधन झालं. त्यांचं वय 94 वर्षं होतं. त्यांच्या निधनाने मराठी सिनेविश्वावर शोककळा पसरली आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर संध्या यांना श्रद्धांजली वाहिली. .अभिनेत्री प्रिया बेर्डे यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत संध्या यांच्या आठवणी शेअर केल्या. काय म्हणाल्या प्रिया जाणून घेऊया. .प्रिया यांची पोस्ट "संध्या बाई गेल्या,खरंतर नात्यानं त्या माझ्या आज्जी लागतात.. लहानपणापासून मी त्यांची जबरदस्त फॅन होते आणि आहे, त्यांच नृत्य, त्यांचे कॉस्च्युम्स, त्यांचं मेकअप सगळं सगळं मला खूप आवडायचं, चंदनाची चोळी अंग अंग जाळी मधलं माझ्या डोळ्यात कचरा गेला ह्या गाण्यावर मी नाच करून दाखवायची, हातात कपबशीची चवड लावून पण त्यांचं एक गाणं होतं ते पण मी करायची आणि घरातल्या कपबश्या फोडल्यात आणि आईचे फटके खाल्लेत,कागदाचे कपटे उडवून घरभर केले होते तेव्हा आई झाडू घेऊन माझ्या मागे लागल्याचं आठवतंय, फक्त आधा है चंद्रमा मी काही करू शकले नाही नाहीतर आईने माझं डोकं च फोडलं असतं."." माझं डान्स च्या बाबतीतलं खरं इन्स्पिरेशन संध्या बाईच होत्या केवढा जबरदस्त पगडा होता त्यांचा माझ्या मनावर.. त्यांची माझी भेट शेम टू शेम च्या डबिंग च्या वेळी झाली होती, त्या फिल्म मध्ये एक पॅरीडी सॉंग होतं त्यात संध्या बाईंची मी थोडी नक्कल केली होती, त्या नाचताना फार मान हलवायच्या ते मी केलं होतं आणि बाई गाणं पहायला आल्या मला अक्षरशः घाम फुटला होता एकतर मी त्यांची जबरदस्त फॅन आणि त्यात मी अशी केलेली नक्कल.. कसं असतं ती नक्कल चेष्टा वाटू नये एवढीच अपेक्षा होती पण समोरची व्यक्ती ते बघून नक्की काय विचार करेल हे माहीत नव्हतं.. पण त्यांना जर ते आवडलं नाही तर मी त्यांचे पाय धरून माफी मागायची ही तयारी ठेवली होती पण त्यांनी माझं खूप कौतुक केलं आजच्या काळातली तू उत्तम नर्तिका आहेस ह्या शब्दात कौतुक केलं, काय भारी वाटलं होतं मला.. "."त्यानंतर त्यांना भेटायचा खूप प्रयत्न केला पण भेट होऊ शकली नाही, त्या कुणालाही भेटत नाहीत असं सांगण्यात आलं. त्यावेळी राजकमल स्टुडिओत शांताराम बापूंनी त्यांच्या सगळ्या चित्रपटातल्या फर्निचरचं, कॉस्च्युमचं आणि दागिन्यांचं खूप मोठं म्युझियम केलं होतं ते मी आवर्जून पाहायला गेले होते, काय अप्रतिम होते.. अगदी "स्त्री" या चित्रपटापासून ते "चंदनाची चोळी".. पर्यंत च्या गोष्टी तिथे होत्या, एवढेच काय मी "अशी ही बनवाबनवी" च्या "हृदयी वसंत फुलताना" या गाण्यातली साडी सुद्धा संध्या बाईंनी चंदनाची चोळी अंग अंग जाळी या चित्रपटात वापरलेलीच घातली आहे.. मला त्यावेळी ते किती अप्रूप होतं, त्यांचा आशीर्वाद च मिळाल्याची भावना होती.. अत्यंत मेहनती व मनस्वी कलाकार जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली च्या वेळी त्यांचा एका छोट्या प्लॅटफॉर्म वरून कुबड्या घेऊन डान्स होता, पण नाचताना अंदाज चुकला आणि बाई डायरेक्ट खाली.. गुढगे फुटले 6 महिने अंथरूण धरलं, knee replacement झाली, डॉक्टरांनी नाचायला मनाई केली, पण बाईंनी कुणाचंही न ऐकता शेवटी खऱ्या अर्थाने कुबड्या घेऊन नृत्याचं शूट पूर्ण केलं. एक पर्व संपलं .. भूतकाळ कसा सरसर डोळ्या समोरून गेला.. आज्जी तुला भावपूर्ण श्रद्धांजली "."म्हणून व्हेंटिलेटर’ लिहायला मला ४८ वर्ष लागली! " वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हल मध्ये राजेश मापुस्करांचा खुलासा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.