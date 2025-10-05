Premier

"त्यांची मी नक्कल केली पण त्यांनी..." संध्या यांच्या आठवणीत प्रिया यांची भावूक पोस्ट; "त्यांची पुन्हा भेट..'

Priya Berde Emotional Post For Sandhya : अभिनेत्री प्रिया बेर्डे यांनी सोशल मीडियावर भावूक पोस्ट शेअर करत संध्या यांना श्रद्धांजली वाहिली. काय म्हणाल्या प्रिया जाणून घेऊया.
"त्यांची मी नक्कल केली पण त्यांनी..." संध्या यांच्या आठवणीत प्रिया यांची भावूक पोस्ट; "त्यांची पुन्हा भेट..'
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : ज्येष्ठ अभिनेत्री संध्या शांताराम यांचं 3 ऑक्टोबरला रात्री उशिरा निधन झालं. त्यांचं वय 94 वर्षं होतं. त्यांच्या निधनाने मराठी सिनेविश्वावर शोककळा पसरली आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर संध्या यांना श्रद्धांजली वाहिली.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
priya berde
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com