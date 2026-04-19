"मला हालचाल होतेय असं जाणवलं" प्रिया बेर्डेनी शेअर केला भयंकर अनुभव "त्यानंतर मी रात्रीचा प्रवास केला नाही"

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया बेर्डे यांनी आजवर अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. त्यांच्या अभिनयाचे अनेकजण फॅन आहेत. फक्त मराठीतच नाही तर हिंदीतही त्यांनी छाप उमटवली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांना आलेला भयंकर अनुभव शेअर केला. .प्रिया यांनी लाईमलाईट युट्युब चॅनेलला मुलाखत दिली. या वेळी प्रवासादरम्यान त्यांना आलेला अनुभव शेअर केला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घ्या. ."मला अनेक भयावह अनुभव आले आहेत. त्या अनुभवानंतर नाईट ड्राईव्ह करणं सोडून दिलं. त्यापैकी एक म्हणजे मी पुण्याच्या पुढे एका गावामध्ये शूटिंग होतं. तिथून मला एका गावात जायचं होतं. त्या ठिकाणी जाताना रस्त्याच्या एका बाजूला झाडी होती. दुसऱ्या बाजूला पाणी होतं. तो रस्ता खूप छोटा होता. खूप अंधार होता. आजू बाजूला सात आठ घराची छोटी वस्ती होती."."तेव्हा रात्री साडे अकरा बारा वाजले होते. त्यावेळी मी गाडी चालवत असताना मला गाडीत डाव्या बाजूला मागे कुणीतरी बसल्यासारखं वाटलं. गाडीत एसी सुरु असूनही मला घाम फुटला. आरशात बघण्याची हिंमत नव्हती. या गोष्टीला सतरा अठरा वर्षं झाली असतील."."मग गाडी चालवताना मला काहीतरी हालचाल झाल्यासारखं वाटलं. मी लगेच स्वामी समर्थ आणि दत्त गुरुंचा धावा सुरु केला. मी सारखी श्री गुरुदेव दत्त म्हणत होते. त्यावेळी मला स्तोत्रही आठवत नव्हतं. जवळपास 2-3 मिनिटांचा अनुभव होता. सगळं वातावरण नॉर्मल झाल्यावर जेव्हा मी मागे वळून पाहिलं तर कोणी दिसेना. ती दोन तीन मिनिट खूप भीतीदायक होती. त्यानंतर मी रात्रीची गाडी चालवणं बंद केलं."."त्यानंतर मी रात्री साडेदहा अकरानंतर कुठेही ड्राइव्ह करत नाहीत. किती ही इमर्जन्सी असू द्या मी रात्रीचा प्रवास करत नाही. पण ते खरं होत खोटं होत भास होता मला माहित नाही. पण त्या वातावरणातुन स्वामी, दत्त महाराजांनी बाहेर काढलं. "."प्रवासामध्ये किंवा नाटकाचे दौरे करताना असे अनेक अनुभव येतात. काही लोक म्हणतात असं काही नसतं. पण, सकारात्मक उर्जेबरोबर नकारात्मक ऊर्जाही असते. खरंतर, आपण जोपर्यंत डोळ्यांनी बघत नाही, तोपर्यंत आपल्याला विश्वास बसत नाही.मीसुद्धा प्रत्यक्ष डोळ्यांनी बघितलं नव्हतं. पण,मला काहीतरी जाणवलं होतं. आता कोणी त्याला भास म्हणू द्या किंवा आणखी काही, आपण ते सोडून देऊ." असं त्या म्हणाल्या.