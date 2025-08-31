एकेकाळी अंकिता लोखंडेलाही प्रियाने दिलेली टक्कर; पवित्र रिश्तामधील गाजलेली भूमिका ते दमदार खलनायिका

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील दमदार अभिनेत्री प्रिया मराठेच आज 31 ऑगस्टला निधन झालं. गेला काही काळ ती कर्करोगाशी झुंजत होती. एका खासगी रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरु होते. तिच्या अकस्मात निधनाने चाहते आणि मराठी इंडस्ट्रीला खूप मोठा धक्का बसला आहे. .प्रिया लहान असल्यापासूनच कलाक्षेत्रात सक्रिय होती. शाळेत असताना तिने अनेक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतला होता. कॉलेजमध्ये गेल्यावर तिने नाटकात काम करायला सुरुवात केली. एकांकिकांमध्ये काम करत असतानाच तिला पहिला ब्रेक मिळाला ते या सुखांनो या झी मराठीवरील मालिकेतून. या मालिकेत तिने पावनी ही भूमिका साकारली. ही भूमिका खूप गाजली. .तिने चार दिवस सासूचे या मालिकेतही काम केलं. सोना देशमुख ही भूमिका तिने साकारली. त्यानंतर तिला महत्त्वपूर्ण ब्रेक मिळाला ते कसम से या झी टीव्हीवरील मालिकेतून, विद्या बाली ही भूमिका ती साकारत होती. एकता कपूरच्या प्रॉडक्शन हाऊसमध्ये तिने काम केलं. तिचं काम एकताला आवडलं. प्रेक्षकांमध्येही ती लोकप्रिय झाली. त्यामुळेच तिला पवित्र रिश्ता सारखी बिग बजेट मालिका मिळाली. .पवित्र रिश्ता मध्ये प्रियाने वर्षा ही भूमिका साकारली. अर्चनाची मधली बहीण असलेली, काहीशी व्यवहारी असलेली वर्षा अनेकांना आवडली. सुरुवातीला अर्चनाची साथ देणारी, तिच्या पाठीशी उभी राहणारी वर्षा मूल होत नाही म्हणून अर्चनाच्याच मुलाला पळवून घेऊन जाते. त्यानंतर ती बऱ्याच वर्षांनी परत येते. त्यानंतर ही भूमिका काहीशी निगेटिव्ह दाखवण्यात आली. तिने अंकिता लोखंडे या मालिकेत मुख्य भूमिकेत असूनही तिला तोडीस तोड टक्कर दिली. .त्यानंतर तिने कॉमेडीके सुपरस्टार्स, उतरन, बडे अच्छे लगते है या कार्यक्रमांमध्ये तिने काम केलं. हिंदी टेलिव्हिजनविश्वात तिने लोकप्रियता मिळवली. त्यानंतर तिने मराठी मालिकांमध्ये कमबॅक केला तू तिथे मी या मालिकेतून. या मालिकेत तिने साकारलेली प्रिया मोहिते ही भूमिका सुपरहिट ठरली. हा पण निगेटिव्ह रोलच होता पण तिच्या अभिनयामुळे प्रेक्षक तिच्या या भूमिकेच्या प्रेमात पडले. .त्यानंतर तिने पुन्हा एकदा हिंदी मालिकांमध्ये काम केलं. स्वराज्यरक्षक संभाजी मालिकेत तिने साकारलेली गोदावरी ची छोटीशी भूमिका अनेकांना आवडली. तर स्वराज्य जननी जिजामाता या मालिकेत ती रायबागनच्या भूमिकेत दिसली. तर काही वर्षांपूर्वी आलेल्या तुझेच मी गीत गात आहे या मालिकेत ती पुन्हा एकदा निगेटिव्ह भूमिकेत दिसली. पण नाटकाच्या तारखांमुळे तिने ही मालिका अर्ध्यावर सोडली. त्यानंतर तिने सोनी मराठीवरील तू भेटशी नव्याने या मालिकेत काम केलं. ही मालिका संपल्यानंतर प्रियाने ब्रेक घेतला होता. .प्रियाने या शिवाय तिला काही सांगायचंय, अ परफेक्ट मर्डर, कोण म्हणता टक्का दिला या नाटकांमध्ये काम केलं. तिचं अ परफेक्ट मर्डर नाटक खूप गाजलं. .प्रियाच्या आजारपणाविषयी तिने कधीच उघड केलं नव्हतं. सोशल मीडियावरही ती फार सक्रिय नव्हती. तिच्या अचानक निधनाच्या बातमीने अनेकजण अजूनही प्रचंड धक्क्यात आहेत. .धक्कादायक! अभिनेत्री तेजस्वीनी पंडितच्या आईचं निधन; राहत्या घरी घेतला अखेरचा श्वास .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.