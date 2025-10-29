तिच्याशिवाय पर्याय नाही! दिग्दर्शकासोबत भांडली, तडकाफडकी मालिका सोडली; आता त्याच शोमध्ये परतणार अभिनेत्री

छोट्या पडद्यावरील काही मालिका या कधीही प्रेक्षकांच्या विस्मरणात जात नाहीत. या मालिकांमधील कलाकार कायम प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. सोबतच या मालिकेचं कथानक देखील प्रेक्षकांच्या मनात घर करतं. असे कलाकार मालिका सोडून गेले तर मालिकेचं खूप जास्त नुकसान होतं. त्या कलाकाराच्या जागी दुसऱ्याला पाहणं प्रेक्षकांना अवघड जातं. अशीच एक कलाकार जिने तिच्या भूमिकेच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं होतं. तिच्यामुळे त्या मालिकेला शोभा होती. मात्र वर्षभरातच तिने ती मालिका सोडली. ही कलाकार म्हणजे शिल्पा शिंदे. आता शिल्पा त्याच मालिकेतून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .शिल्पाने २०१५ साली सुरू झालेल्या 'भाभी जी घर पर हैं' या मालिकेत अंगुरी भाभीची भूमिका साकारली होती. या भूमिकेने तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. शिल्पा आणि अंगुरी भाभी हे एक समीकरण झालं. आजही प्रेक्षक तिला याच नावाने हाक मारतात. मात्र २०१६ साली तिचे निर्मात्यांसोबत वाद झाले आणि तिने मालिका सोडली. त्यानंतर अभिनेत्री शुभांगी अत्रे अंगूरी भाभीच्या भूमिकेत मालिकेत दिसली . तिला देखील या भूमिकेने लोकप्रियता मिळवून दिली. मात्र अंगुरी भाभीसाठी शिल्पाची क्रेझ आजही आहे. त्यामुळेच पुन्हा एकदा मालिकेच्या निर्मात्यांनी शिल्पा शिंदेला 'अंगूरी भाभी'च्या भूमिकेसाठी संपर्क साधला आहे. .मालिकेच्या कथेमध्ये थोडे बदल करून पुन्हा एकदा शिल्पाला परत आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र शिल्पा किंवा चॅनलकडून अद्याप याबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. शिल्पाचे चाहते तिला या भूमिकेत पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. शिल्पाने तिच्या खास शैलीने सगळ्यांना वेड लावलं आहे. तिचा सही पकडे हैं हा डायलॉगदेखील खूप गाजला. आता शिल्पा खरंच या मालिकेत पुन्हा दिसणार का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .पहिल्या पतीसोबत घटस्फोट तर दुसऱ्याने केली मारहाण; आता शेती करतेय अभिनेत्री, सांभाळतेय ३२ गाई, २२ वर्ष सगळ्यांपासून आहे दूर\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.