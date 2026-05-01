प्रसिद्ध अभिनेत्रीनं दाखवले ब्रेस्ट कॅन्सर सर्जरीचे निशाण; म्हणाली ‘हे डाग नाहीत, धैर्याचं प्रतीक आहे’

ACTRESS RAJSHRI DESHPANDE OPENS UP ABOUT BREAST CANCER: मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री राजश्री देशपांडे हिला काही दिवसांपूर्वी ब्रेस्ट कॅन्सरचं निदान झालं होतं. त्यानंतर तिने उपचार आणि सर्जरी केली होती. दरम्यान अशातच तिने तिच्या सोशल मीडियावर ब्रेस्ट कॅन्सरच्या निदानापासून ते उपचारापर्यंतचा प्रवास मांडला आहे. निदान झाल्यानंतर काही महिन्यांनी तिने तिच्या हिलिंग जर्नींची झलक सोशल मीडियावर शेअर केलीय. तसंच तिने ब्रेस्ट कॅन्सरच्या सर्जरीचे निशाण सुद्धा दाखवले आहे..राजश्रीनं तिच्या ब्रेस्ट कॅन्सरची काहाणी सांगत महिलांना एक प्रेरणादायी संदेश सुद्धा दिला आहे. तिने सांगितलं की, 'खरं सौंदर्य हे केवळ बाह्य रुपात नसतं. ते आपल्या आतल्या ताकदीत आणि साहसात लपलेलं असतं.' यावेळी तिने तिच्या काही फोटोमध्ये सर्जरीचे निशणा लपवण्याऐवजी खुलेपणाने दाखवले आहेत. तसंच तिने त्या निशाणांना ताकद आणि जिद्दीचं प्रतीक म्हटलय. .दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये तिने लिहलं की, 'हे निशाण केवळ डाग नाहीत तर तो तुमच्या साहसाचा ताज आहे. ब्रेस्ट कॅन्सरनं माझ्या शरीरावर निशाण सोडले, परंतु तो माझ्या आत्म्याला स्पर्श करु शकला नाही.' तसंच पुढे बोलताना राजश्री म्हणाली की, 'आपल्या जखमांना न लाज मानत ताकद बनवून पुढे गेलं पाहिजे. त्यामुळे मी आज पुर्ण आत्मविश्वासाने सिनेमाच्या प्रेमोशनसाठी उभी आहे. मी सगळ्यांना जगण्याचा संदेश देत आहे.' .सध्या राजश्री देशपांडेची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकांनी तच्या धाडसाचं कौतूक केलं आहे. अनेकांनी तिचं बोलण्याचा आणि संदेशाचं कौतूक वाटलं आहे. तसंच अनेकांनी कमेंट्स करत तिला काळजी घेण्याचं सुद्धा आवाहन केलं आहे.