"तिचा वेडा हट्ट होता..." आजारी असताना प्रियाला कुणी न भेटण्याबद्दल मैत्रिणीचा खुलासा ; म्हणाली...

मराठी आणि हिंदी मालिकांमधून नाव कमावलेली अभिनेत्री प्रिया मराठे (वय 38) हिचं कॅन्सरशी झुंज देत निधन झालं असून तिच्या पार्थिवावर मीरा रोड येथे अंत्यसंस्कार झाले.उषा नाडकर्णी यांनी सांगितलं की प्रियाच्या नवऱ्याने शंतनूने मित्र-नातेवाईकांना सांगितलं होतं की तिची परिस्थिती भेटण्यासारखी नाही.यावर सोशल मीडियावर चर्चा रंगल्या होत्या, मात्र अखेर तिची मैत्रीण राजश्री निकम हिने पोस्ट करत खरी परिस्थिती स्पष्ट केली आणि भावनिक आठवणी शेअर केल्या..Marathi Entertainment News : मराठीबरोबरच हिंदी मालिकाविश्वातही नाव कमावणारी अभिनेत्री प्रिया मराठेचं काल वयाच्या 38 व्या वर्षी निधन झालं. प्रियाच्या अचानक जाण्याने तिच्या कुटूंबाला, मित्रपरिवाराला आणि चाहत्यांना खूप मोठा धक्का बसला. काल मीरा रोडमध्ये तिच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडले. .अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी एका न्यूज चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये प्रिया आजारी असताना तिला भेटायला जाऊ शकल्या नसल्याचा खुलासा केला. तिचा नवरा शंतनूने प्रियाला भेटायला येऊ नका तिची परिस्थिती भेटण्यासारखी नाही असं सांगितल्याचं त्या म्हणाल्या. यावरून अनेक उलटसुलट चर्चा सोशल मीडियावर रंगल्या होत्या. पण अखेर प्रियाला आजारपणात तिचे मित्र मैत्रिणी का भेटू शकले नाहीत याचा खुलासा तिच्या मैत्रिणीनेच एका पोस्टमधून केला. .अभिनेत्री राजश्री निकम यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहीत प्रियाला श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी त्यांनी प्रिया कुणाला का भेटू शकली नाही याचाही खुलासा केला. त्या म्हणाल्या की,"अंग वेडे…. गेल्या वर्षी तु बरी झाल्यावर आपण तुझ्या घरी भेटलो. तेव्हाचा हा फोटो. तु, मी, वॅन्डीने खुप गप्पा मारल्या, पोट दुखेपर्यंत हसलो आणि एकमेकींना मिठी मारून रडलो… आणि तु म्हणाली होतीस now no looking back . वेडी…. My brave वेडी…. Group मध्ये आपण एकमेकांना वेडे म्हणतो."."त्या दिवशी ही वेडेपणा केला आपण. रात्री तू आम्हाला see off करायला खाली आलीस.. आणि समोरून लग्नाची वरात जात होती. आपण दोघींनी एकमेकींना नजरेने खुणवुनच विचारल करायचा का वेडेपणा? वॅन्डी नको नको म्हणत असताना आपण दोघी त्या music वर जवळ जवळ १५ मिनिट रस्त्यावर मनसोक्त नाचलो… यार…. वॅन्डीने video करायला हवा होता…. तो दिवस होता 30 January 2024. नंतर भेटलोच नाही. केवळ तुझ्या हट्टापायी.न भेटणं हा तुझा वेडा हट्ट होता वेडे…..आज इच्छा असूनही तुला भेटायला येता येत नाही वाईत shooting करत असल्यामुळे, बघितलस म्हणून असे वेडे हट्ट करू नये वेडे….प्रियाऽऽऽऽऽऽऽऽ Love you वेडे".कुणालाही आजारपणात न भेटण्याचा प्रियाचाच हट्ट होता असा खुलासा त्यांनी केला. राजश्री यांच्या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट करत प्रियाला श्रद्धांजली वाहिली. प्रियाच्या अंत्यसंस्काराला अनेक मराठी कलाकार उपस्थित होते. .प्रियाने अखेरचं तू भेटशी नव्याने या मालिकेत काम केलं होतं. यादरम्यान तिला पुन्हा एकदा कॅन्सरने ग्रासलं आणि तिने मालिका सोडली. त्यानंतर ती खासगी रुग्णालयात उपचार घेत होती पण डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना अपयश आलं.