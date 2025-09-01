Premier

"तिचा वेडा हट्ट होता..." आजारी असताना प्रियाला कुणी न भेटण्याबद्दल मैत्रिणीचा खुलासा ; म्हणाली...

Actress Revealed Reason Why Priya Marathe Refused To Meet Anyone : अभिनेत्री प्रिया मराठेचं काल निधन झालं. पण प्रिया कुणालाही तिच्या आजारपणात भेटली नव्हती. याच कारण नुकतंच तिच्या मैत्रिणीने उघड केलं.
  1. मराठी आणि हिंदी मालिकांमधून नाव कमावलेली अभिनेत्री प्रिया मराठे (वय 38) हिचं कॅन्सरशी झुंज देत निधन झालं असून तिच्या पार्थिवावर मीरा रोड येथे अंत्यसंस्कार झाले.

  2. उषा नाडकर्णी यांनी सांगितलं की प्रियाच्या नवऱ्याने शंतनूने मित्र-नातेवाईकांना सांगितलं होतं की तिची परिस्थिती भेटण्यासारखी नाही.

  3. यावर सोशल मीडियावर चर्चा रंगल्या होत्या, मात्र अखेर तिची मैत्रीण राजश्री निकम हिने पोस्ट करत खरी परिस्थिती स्पष्ट केली आणि भावनिक आठवणी शेअर केल्या.

