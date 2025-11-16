Viral Video : 'धर्मेंद्र माझ्या स्वप्नात आलेले...' राखी सावंत पुन्हा बरळली, म्हणाली...'ते म्हणाले हेमा मालिनीपेक्षा तुच चांगली डान्सर'

ड्रामा क्वीन राखी सावंत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. गेल्या काही दिवस राखी सावंत सोशल मीडियावरुन गायब होती. परंतु आता पुन्हा एकदा राखी सावंत हिचा नवीन व्हिडिओ समोर आलाय. परंतु तिचा हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय. या व्हिडिओमध्ये राखी सावंतने धर्मेंद्र यांच्या तब्येतीची मस्करी केलेलं पहायला मिळालं. तिच्या या व्हिडिओनंतर नेटकरी राखीवर चांगलेच संतापलेले पहायला मिळाले. .ड्रामा क्वीन राखी सावंत नेहमीच चर्चेत असते. ती तिच्या विचित्र वागण्यामुळे नेहमीच ट्रोल होत असते. तिचा विनोदी स्वभाव अनेकांना आवडतो. परंतु यावेळी तिने चेष्ठेत धर्मेंद्र यांच्यावर विनोद केलाय. परंतु तिची ही चेष्ठा अनेकांना खटकली आहे. अनेकांनी तिला तिच्या वागण्यावर ट्रोल देखील केलं आहे. .काय म्हणाली राखी सावंत?धर्मेंद्र यांच्याबद्दल बोलताना राखी सावंत म्हणाली की, 'हे खुप दु:खद आहे. मी देवाकडे प्रार्थना करते की, त्याची तब्येत लवकरात लवकर बरी व्हावी. जेव्हा ते आजारी पडले. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ते माझ्या स्वप्नात आले आणि म्हणाले की, रडू नको राखी तेव्हा मी त्यांना म्हणाले की, धर्मेंद्रजी मी आणि पु्र्ण देश तुम्हाला खुप मीस करत आहे. त्यावर त्यांनी मला आशिर्वाद दिला आणि म्हणाले की, काळजी नको करु मी लवकरच बरा होईल.'.तसंच पुढे बोलताना राखी सावंत म्हणाली की, 'बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आल्यावर त्यांनी शोलेच्या गाण्यावर डान्स केला. परंतु जेव्हा ते माझ्या स्वप्नात आलेले तेव्हा ते मला म्हणाले की, राखी तु शोलेचा डान्स खुप छान केला होता. हेमा मालिनीपेक्षा तु छान डान्स केला' असं ती व्हिडिओमध्ये म्हणताना दिसतेय. .दरम्यान तिच्या या व्हिडिओनंतर राखीला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं आहे. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत राखीवर टिका केलीय. एका नेटकऱ्यानं लिहलं की, 'राखी कधी तरी खरं बोलं.' तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहलं की, 'हिला सनी देओलची भिती नाही वाटतं' असं नेटकरी म्हणताना पहायला मिळताय. .Viral Video: जुम्मे की रात है...! भाईजानने परदेशात दाखवला डान्सचा जलवा, नेटकरी म्हणाले...'एनर्जी कमाल...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.