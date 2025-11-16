Premier

Viral Video : 'धर्मेंद्र माझ्या स्वप्नात आलेले...' राखी सावंत पुन्हा बरळली, म्हणाली...'ते म्हणाले हेमा मालिनीपेक्षा तुच चांगली डान्सर'

Rakhi Sawant Claims Dharmendra Appeared in Her Dream Viral Video: राखी सावंतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. या व्हिडिओमध्ये ती म्हणाली की, 'धर्मेंद्र माझ्या स्वप्नात आलेले आणि म्हणालेले की, हेमा मालिनीपेक्षा तुच छान डान्स करते.'
Apurva Kulkarni
Updated on

ड्रामा क्वीन राखी सावंत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. गेल्या काही दिवस राखी सावंत सोशल मीडियावरुन गायब होती. परंतु आता पुन्हा एकदा राखी सावंत हिचा नवीन व्हिडिओ समोर आलाय. परंतु तिचा हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय. या व्हिडिओमध्ये राखी सावंतने धर्मेंद्र यांच्या तब्येतीची मस्करी केलेलं पहायला मिळालं. तिच्या या व्हिडिओनंतर नेटकरी राखीवर चांगलेच संतापलेले पहायला मिळाले.

