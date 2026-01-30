"त्यावेळी मी माझं दुसरं बाळ गमावलं..." राणी मुखर्जीचा गर्भपाताबद्दल खुलासा "7 वर्षांनंतर आई होणार होते"

Bollywood News : नव्वदच्या दशकात उशिरा पदार्पण करूनही बॉलिवूड गाजवणारी अभिनेत्री म्हणजे राणी मुखर्जी. घारे डोळे, घोगरा आवाज असा टिपिकल भारतीय नायिकेला न शोभणाऱ्या पठडीतील असूनही राणीने स्वतःची वेगळी ओळख अभिनयामुळे निर्माण केली. अनेक महत्त्वपूर्ण भूमिका तिने तिच्या कारकिर्दीमध्ये साकारल्या. .लवकरच राणीचा मर्दानी 3 हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. या सिनेमाच्या प्रोमोशनदरम्यान तिने पिंकव्हीलाशी संवाद साधला. यावेळी तिने तिच्या आयुष्यातील कठीण काळाविषयी सांगितलं. .तिने सांगितलं की, "2020 मध्ये मी दुसऱ्यांदा आई होणार होते आणि माझा गर्भपात झाला. मी माझं बाळ गमावलं. त्याचवेळेस मला मिसेस चॅटर्जी विरुद्ध नॉर्वे हा सिनेमा ऑफर करण्यात आला. या सिनेमामुळे मला माझ्या दुःखातून बाहेर पडण्यास मदत झाली. त्यावेळी एकटेपणा आणि माझ्या मनातील दुःख खूप मोठं वाटत होतं. ".या आधीही गॅलॅटा इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत तिने या घटनेवर भाष्य केलं होत. "आम्ही दुसऱ्या बाळासाठी जवळपास 7 वर्षं प्रयत्न करत होतो. आता माझी मुलगी आठ वर्षांची आहे. तिच्यानंतर लगेच आम्ही दुसऱ्या बाळासाठी प्रयत्न केले. मी दुसऱ्यांदा गर्भवती राहिले आणि त्यानंतर मी माझं बाळ गमावलं. तो अर्थातच माझ्यासाठी कठीण काळ होता. "."आता माझं वय नाहीये की मी पुन्हा दुसऱ्या बाळासाठी प्रयत्न करू शकते. पण माझ्यासाठी हे खूप हादरवणार आहे की मी माझ्या मुलीला भावंडं देऊ शकले नाही. याचा मला खूप त्रास होतो. पण माझ्याजवळ आता जे काही आहे त्यासाठी मी कृतज्ञ आहे." असं ती पुढे म्हणाली होती. .नव्या मालिका सुरू होऊन आठवडा उलटत नाही तोच स्टार प्रवाहने केली नव्या मालिकेची घोषणा, प्रोमोची होतेय चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.