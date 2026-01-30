Premier

"त्यावेळी मी माझं दुसरं बाळ गमावलं..." राणी मुखर्जीचा गर्भपाताबद्दल खुलासा "7 वर्षांनंतर आई होणार होते"

Rani Mukherjee Lost Her Second Child : अभिनेत्री राणी मुखर्जीने काही वर्षांपूर्वी तिच्या दुसऱ्या मुलाला गर्भपातामुळे गमावलं. एका मुलाखतीदरम्यान तिने यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली राणी जाणून घेऊया.
Bollywood News : नव्वदच्या दशकात उशिरा पदार्पण करूनही बॉलिवूड गाजवणारी अभिनेत्री म्हणजे राणी मुखर्जी. घारे डोळे, घोगरा आवाज असा टिपिकल भारतीय नायिकेला न शोभणाऱ्या पठडीतील असूनही राणीने स्वतःची वेगळी ओळख अभिनयामुळे निर्माण केली. अनेक महत्त्वपूर्ण भूमिका तिने तिच्या कारकिर्दीमध्ये साकारल्या.

