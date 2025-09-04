Premier

अशोक मा.मा फेम अभिनेत्रीने दिली प्रेमाची कबुली ! 'या' अभिनेत्याला डेट करत असल्याचा नेटिझन्सनी बांधला अंदाज

Actress Rasika Wakharkar Soon To Get Married ? : अभिनेत्री रसिका वखारकरने तिच्या रिलेशनशिपची कबुली सोशल मीडियावर दिली आहे. तिने शेअर केलेले फोटो बघून नेटिझन्सनी तिचा जोडीदार कोण असावा याचा अंदाज बांधला आहे.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : या वर्षाच्या सुरुवातीपासून अनेक सेलिब्रिटींनी लग्नगाठ बांधली तर काहींनी रिलेशनशिपची कबुली दिली. मराठी इंडस्ट्रीतील एका अभिनेत्रीने आता तिचं रिलेशनशिप जाहीर केलं आहे. सोशल मीडियावर तिने शेअर केलेले फोटो व्हायरल झाले असून काही चाहत्यांनी ती कुणाला डेट करत असावी याचा अंदाज बांधला आहे.

