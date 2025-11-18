ती परत येतेय! 11 वर्षानंतर रेखा पुन्हा सिनेमामध्ये पहायला मिळणार, व्या 71 वर्षी पुन्हा झळकणार अभिनयाची जादू

बॉलिवूडची एव्हरग्रीन अभिनेत्री रेखा या पुन्हा मोठ्या पदड्यावर पुनरागमन करणार अशा चर्चा रंगत आहेत. अशातच तिचा मित्र डिझायनर मनीष मल्होत्राने तिच्या अभिनयाबाबत एक गोष्ट शेअर केली आहे. त्यानी सांगितलं की, 71 व्या वर्षी देखील रेखाला काम करण्याची इच्छा आहे. 11 वर्षापासून रेखा सिनेसृष्टीपासून दूर आहे. दरम्यान अशातच मनीष मल्होत्रांनी तिच्या कमबॅकवर एक खास गोष्ट शेअर केलीय. .मनीष मल्होत्रा सध्या विजय वर्मा आणि फातिमा सना शेख यांच्या 'गुस्ताख इश्क' या सिनेमामुळे चर्चेत आहेत. या सिनेमाच्या प्रमोशनवेळी त्यांनी 'रेखा' या सिनेमाचा भाग होणार होती असं सागिंतलं. परंतु ते पात्र छोटं असल्याने रेखा यांना या सिनेमात घेण्यात आलं नाही..दरम्यान न्युज 18 शी बोलताना मनीष मल्होत्रा आणि विजय वर्मा यांना विचारलं गेलं की, 'रेखा कधी सिनेसृष्टीत कमबॅक करतील का?' त्यावर विजय वर्मांनी खुलासा केला की, 'मनीष मल्होत्रा यांची इच्छा होती की, गुस्ताख दिल या सिनेमामध्ये रेखा यांना घ्यायचं. परंतु रेखा यांच्या दृष्टीने ते पात्र अतिशय साधं होतं. त्यामुळे डायरेक्टरने सांगितलं की, रेखा या मोठ्या पात्राच्या मानकरी आहेत.' .मनिष मल्होत्रा मुलाखतीत बोलताना म्हणाले की, 'जरी गुस्ताख इश्क या सिनेमाचा रेखा भाग होऊ शकल्या नाहीत. परंतु पुढच्या येणाऱ्या सिनेमात त्या नक्कीच असतील. जेव्हा योग्य स्क्रीप्ट आणि योग्य रोल मिळेल तेव्हा रेखाला घेऊन मी सिनेमा बनवणार. आता फक्त एका चांगल्या कथेची गरज आहे.' असं ते मुलाखतीत बोलताना म्हणाले. .रेखा यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर रेखा यांनी चाइल्ड आर्टिस्ट म्हणून त्यांच्या सिनेसृष्टीच्या करिअरला सुरुवात केली होती. 1970 मध्ये त्यांनी सावन भादोमधून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये जवळपास 200 सिनेमांमध्ये काम केलय. .उषा नाडकर्णीं यांनी सांगितला स्वामींच्या प्रचितीचा अनुभव, म्हणाल्या...'हिंदुजा हॉस्पिटलच्या वाटेवर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.