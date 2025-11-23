बाबो... हवाच ना! रेखाचा 70 वर्षी वेस्टर्न लूक पाहून चाहते घायाळ, नेटकरी म्हणाले...'अमिताभजी तुम्ही रेखाला...'

बॉलिवूडमधील ९० च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा यांनी तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्या नेहमीच सोशल मीडियावर तिचे व्हिडिओ फोटो शेअर करताना पहायला मिळतेय. त्यांच्या सौदर्याचे लाखो चाहते आहेत. वयाच्या 70 व्या वर्षी देखील रेखा अविवाहित आहे. नेहमी साड्या आणि साज श्रृंगार करणाऱ्या रेखा यांनी यावेळी आपला वेस्टर्न अंदाज चाहत्यांना दाखवला आहे..सध्या सोशल मीडियावर रेखा यांचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये रेखा यांचा एक वेगळा अंदाज पहायला मिळतोय. नेहमीच साजश्रृगांरमध्ये पहायला मिळणाऱ्या रेखा यावेळी मात्र जम सूट आणि डेनिम जॅकेटवर पहायला मिळाल्या. त्याचा हा अंदाज पाहून पापाराझी सुद्धा शॉक झाले. .नुकतच रेखा यांनी हेलन यांच्या 87 व्या वाढदिवसाला हजेरी लावली होती. मुंबईत झालेल्या ग्रँड पार्टीमध्ये अनेक सिलेब्रिटी सहभागी झाले होते. यावेळी या वाढदिवसाच्या पार्टील रेखा यांचा लूक चर्चेचा विषय ठरला. रेखा यांनी ब्लॅक कलरचा जम सूट परिधान केला होता. तसंच त्यावर ब्लू कलरचं डेनिम जॅकेट घातलं होतं. यावेळी हाता झोलाची बॅग आणि डोळ्याला गॉगल होता. रेखा यांचा हा लूक सर्वांचं लक्ष वेधणारा होता. .यावेळी रेखा यांनी पापाराझीसमोर पोझेस दिल्या. रेखाचा हा वेगळा अंदाज चाहत्यांना प्रचंड आवडला आहे. यावेळी रेखा यांनी अनेक चाहत्यांसोबत फोटो काढले. डॅशिंग आणि दबंग अंदाजातील रेखा पाहून चाहते सुद्धा थक्क झाले. .सोशल मीडियावर रेखा यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. तसंच यावेळी रेखा यांना अनेकांनी हार्ट इमोजी पाठवत कौतूक केलय. तसंच एका चाहत्यांनी कमेट करत लिहलं की, 'रेखा यांचा हा लूक पाहून अमिताभ जेलस होत असतील.' तसंच दुसऱ्या चाहत्याने लिहलं की, 'क्वीन नेहमीच पॉझिटिव्ह असते.'.नटरंग सिनेमाचं वाजले की बारा हे गाणं ठरलं टर्निंग पॉइंट, नंतर चंद्राने केलं जग प्रसिद्ध, अमृता खानविलकरच्या एका निर्णयानं नशीब बदललं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.