Premier

बाबो... हवाच ना! रेखाचा 70 वर्षी वेस्टर्न लूक पाहून चाहते घायाळ, नेटकरी म्हणाले...'अमिताभजी तुम्ही रेखाला...'

REKHA’S RARE WESTERN OUTFIT VIRAL VIDEO: हेलन यांच्या 87 व्या वाढदिवसाच्या पार्टीत अभिनेत्री रेखा यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. नेहमी साड्यांमध्ये दिसणाऱ्या रेखा यावेळी ब्लॅक जम सूट आणि ब्लू डेनिम जॅकेटमध्ये दिसल्या.
REKHA’S RARE WESTERN OUTFIT VIRAL VIDEO

REKHA’S RARE WESTERN OUTFIT VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूडमधील ९० च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा यांनी तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्या नेहमीच सोशल मीडियावर तिचे व्हिडिओ फोटो शेअर करताना पहायला मिळतेय. त्यांच्या सौदर्याचे लाखो चाहते आहेत. वयाच्या 70 व्या वर्षी देखील रेखा अविवाहित आहे. नेहमी साड्या आणि साज श्रृंगार करणाऱ्या रेखा यांनी यावेळी आपला वेस्टर्न अंदाज चाहत्यांना दाखवला आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
actress
bollywood actress
Entertainment news
viral video
Actress Rekha

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com