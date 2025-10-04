Premier

"लोक आम्हाला मुद्दाम त्रास द्यायचे" आई-वडिलांच्या घटस्फोटावर व्यक्त झाली मराठी अभिनेत्री; म्हणाल्या..

Marathi Actress First Time Opnes Up About Parents Sepration : मराठीसोबत बॉलिवूडमध्येही काम केलेल्या दिग्गज अभिनेत्रीने पहिल्यांदाच तिच्या आई-वडिलांच्या घटस्फोटावर भाष्य केलं. यादरम्यान त्यांना लोकांकडून कशी वागणूक मिळाली हे सांगितलं.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : मराठी सिनेमाबरोबरच बॉलिवूडमध्येही नाव कमावणाऱ्या अभिनेता रेणुका शहाणे यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या आई-वडिलांच्या घटस्फोटावर खुलासा केला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी या विषयावर संवाद साधला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया.

