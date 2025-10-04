"लोक आम्हाला मुद्दाम त्रास द्यायचे" आई-वडिलांच्या घटस्फोटावर व्यक्त झाली मराठी अभिनेत्री; म्हणाल्या..

Marathi Entertainment News : मराठी सिनेमाबरोबरच बॉलिवूडमध्येही नाव कमावणाऱ्या अभिनेता रेणुका शहाणे यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या आई-वडिलांच्या घटस्फोटावर खुलासा केला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी या विषयावर संवाद साधला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .रेणुका यांनी नुकतीच अमुक तमुक चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांचं बालपण, आई-वडिलांच्या घटस्फोटानंतरचं आयुष्य यावर भाष्य केलं. .त्या म्हणाल्या,"माझं बालपण फार विचित्र होतं. आम्ही शिवाजी पार्क सारख्या ठिकाणी राहत होते. फार कर्मठ अशी जागा आहे. मध्यमवर्गीय, मराठी बोलणारे लोक तिथे राहतात. माझ्या बालपणीचा पहिला आठ वर्षांचा काळ आणि नंतरचा काळ खूप वेगळा आहे. माझे वडील आर्मीत होते. त्यामुळे पहिले आम्ही विशाखापट्टण , हैदराबाद या ठिकाणी राहिलो आहे. मी लहानपणी उत्कृष्ट तेलगू बोलायचे. त्यानंतर हैद्राबादला आल्यावर हिंदीत बोलणं होऊ लागलं."."आई आणि बाबांचा घटस्फोट झाल्यामुळे आम्ही वेगळे झालो. आम्ही आईच्या आईकडे शिवाजी पार्कमध्ये राहायला आलो. त्यावेळी लोकांची वागणूक फारच विचित्र होती. त्यावेळी घटस्फोट होणं सामान्य गोष्ट नव्हती. अनेकांना असं वाटायचं की हे कसं काय होऊ शकतं. आईबद्दल चांगलं मत नसणारे खूप पालक होते. त्यावेळी माझी आई सिंगल मदर होती. बाबा फिरतीवर असायचे. अधूनमधून यायचे. त्यांचं आणि माझ्या आईचं नातं इतकं सुंदर होतं की ज्यांचं लग्न झालेले आहे त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगले मित्र माझे आई-वडील एकमेकांचे होते."."पण समाजाला हे बघवत नाही. म्हणजे आमच्या घरात आई-बाबांचं कधीच भांडण व्हायचं नाही. ज्यांचं पूर्ण कुटूंब आहे त्यांची भांडण व्हायची, मग हे कसं काय शक्य आहे ? त्यामुळे अनेकदा काही ना काही करून त्रास द्यायचे. हे आपल्या घरात इतके खुश कसे होऊ शकतात असं त्यांना वाटायचं. समाजासाठी आम्ही उत्तम उदाहरण नाही असं त्यांना वाटायचं. त्यामुळे माझ्या मैत्रिणी मला हात लावायलाही घाबरायच्या. म्हणजे मला त्यावेळी बोलावंसं वाटायचं की, मला हात लावला तर तुमच्या घरी डिव्होर्स होणार नाहीये. तो काही आजार नाहीये. आमच्यापासून काही लोकांना दूरच ठेवलं गेलं. यांच्याशी बोलायचं नाही असं सांगितलेलं होतं.".Drishyam 3 : आता येतोय दृश्यम 3 ! अजय देवगण 'या' तारखेला करणार सिनेमाची घोषणा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.