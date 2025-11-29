"घरात कधीच दुय्यम वागणूक मिळाली नाही" रेणुका शहाणे यांनी सांगितला महिलाप्रधान घरात राहण्याचा अनुभव

Marathi Entertainment News : मराठी आणि हिंदी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी स्वतःची एक वेगळी ओळख त्यांच्या अभिनयामुळे निर्माण केली आहे. रेणुका यांनी महिलांच्या कुटूंबात वाढण्याचा अनुभव शेअर केला. काय म्हणाल्या रेणुका जाणून घेऊया. .रेणुका यांनी सकाळ प्रीमियरला मुलाखत दिली. त्यावेळी त्यांनी महिलांच्या घरातील वातावरण विरुद्ध सासरच्या घरातील वातावरण यावर भाष्य केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .रेणुका म्हणाल्या की,"माझ्या घरात महिला एकत्र राहत होत्या. वेगवेगळ्या छटांचा महिला एकत्र राहत होत्या. माझ्या दोन्ही आज्या, काकू, आई आणि लहानपणी माझी मावशी. माझ्या मावशीचाही माझ्यावर खूप प्रभाव आहे. माझ्या आई आणि मावशी या दोनच मुली असल्याने मला सख्खा मामा नव्हता. सगळे चुलत, मावस मामा मला आहेत. आजी, आई, मावशी आणि इतर सगळ्या या सगळ्या स्त्रिया आवडतातच. मला स्त्रिया आवडतातच की ज्या त्यांचं व्यक्तिमत्व ठासून कुटूंबातच नाही तर बाहेरही ठसा उमटवतात त्या मला खूप प्रेरणादायी वाटतात."."अशा महिलांसमोर वर्षानुवर्षे खूप अडथळे टाकले. पण त्यांना सामोरं जाऊन त्यांनी त्यांचा व्यवसाय, घर सजवलं आहे. त्यामुळे मला त्यांच्याविषयी खूप आदर आणि प्रेम आहे. महत्वाचं म्हणजे स्त्रियांनी काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे हे आमच्याकडे फार कमी होतं. माझ्यात आणि भावात कधीच फरक केला गेला नाही. ज्या घरात मुलींना गोष्टी शिकवल्या जातात की पुरुषानंतर जेवायचं किंवा इतर काही तो प्रकार माझ्याबाबतीत झाला नाही. त्यामुळे मला लहानपणी याबद्दल माहीतच नव्हतं."."जेव्हा मी मोठी झाले तेव्हा माझ्यासाठी हा मोठा धक्का होता की इतरांच्या घरात असं नाहीये. काही मुलींचं शिक्षणही होऊ दिलं नाहीये हे मला तेव्हा कळलं. माझ्या सासरी तसं म्हटलं गेलं तर पुरुषप्रधान संस्कृती आहे. त्यामुळे मी दोन्ही जपते.".आईच्या मायेला पर्याय तंत्रज्ञान ? उत्तर सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज; काजोल आणि तनुजाची उपस्थिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.