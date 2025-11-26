"सुकन्याची ऑडिशन पाहून मी.." रेणुका यांनी सांगितली खास आठवण ; म्हणाल्या...

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेत्री रेणुका शहाणे हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही त्यांच्या कामामुळे प्रसिद्ध आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी त्याच्या स्ट्रगलच्या काळातील ऑडिशनच्या आठवणी शेअर केल्या. काय म्हणाल्या रेणुका जाणून घेऊया. .रेणुका यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी सुकन्या मोने यांची पाहिलेली ऑडिशन तर सुरभी कार्यक्रमासाठी त्यांनी दिली ऑडिशन याच्या आठवणी शेअर केल्या. सुरभी कार्यक्रमाच्या ऑडिशनवेळी त्या स्क्रिप्ट पूर्णपणे विसरल्याच त्यांनी सांगितलं. .रेणुका म्हणाल्या की,"एका मराठी मालिकेसाठी ऑडिशन घेतली गेली होती. एका छोटाश्या खोलीत त्यावेळी ऑडिशन होती. आम्ही खूप साऱ्या मुली होतो. त्यात सुकन्या कुलकर्णी मोनेही होती. आणि त्यावेळी ऑडिशन झालं. मी काहीतरी बेंगळूर ऑडिशन दिलं. सगळ्यांसमोरच ऑडिशन द्यायचं होतं त्यामुळे एकमेकांचे परफॉर्मन्स आम्ही पाहत होतो. "."सुकन्या आली आणि तिने ऑडिशन दिलं आणि त्या क्षणाला वाटलं चला. आपण बॅग उचलून घरी जाऊया. त्यानंतर मी सुरभीचं ऑडिशन मी दिल. त्यावेळी त्यांनी चार पानी बृहदेश्वर मंदिराबद्दल मला लिहून दिलं होतं. हे पाठ करून कॅमेऱ्यासमोर बोलायचं होतं. आदल्या दिवशी मला ते स्क्रिप्ट मिळालं. मी पाठ केलं. मला माझ्या स्मृतीवर विश्वास होता. दुसऱ्या दिवशी मी गेले. छान सुरुवात केली हसून बिसून. चार वाक्य झाली आणि मी सगळं विसरले. मला हसूच यायला लागलं. मला स्वतःचंच हसू यायला लागलं."."ऑडिशन घेणारे सुनील शानभाग मला ओळखत होते थिएटरपासून. ते म्हणाले स्क्रिप्टमधे बघून बोलत जा. मी केलं. मला वाटलेलं मला नाही मिळणार. सिद्धार्थजी म्हणाले काय हसतेय ही. हिला नाही जमणार. पण गीता म्हणाली की, ती किती छान हसतेय. तुझ्या गंभीर स्वभावाला विरुद्ध कुणीतरी पाहिजे. ते त्यांना पटलं. त्यामुळे मला सुरभी हा कार्यक्रम मिळाला." असं ती पुढे म्हणाली. .Video : "माझं तुमच्यावर प्रेम आहे" ईश्वरीने अर्णवला दिली प्रेमाची कबुली; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.