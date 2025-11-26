Premier

"सुकन्याची ऑडिशन पाहून मी.." रेणुका यांनी सांगितली खास आठवण ; म्हणाल्या...

Renuka Shahane Shared Memories Of Her Audience : अभिनेत्री सुकन्या मोने यांच्या ऑडिशनची आठवण रेणुका शहाणे यांनी सांगितली. काय आहे ही आठवण जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेत्री रेणुका शहाणे हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही त्यांच्या कामामुळे प्रसिद्ध आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी त्याच्या स्ट्रगलच्या काळातील ऑडिशनच्या आठवणी शेअर केल्या. काय म्हणाल्या रेणुका जाणून घेऊया.

