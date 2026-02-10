"मी बॉयफ्रेंड बनवणारी मुलगी नाही.." रिलेशनशिपवर रिंकूचा खुलासा; म्हणाली..

Premier

Entertainment News : सगळ्यांची लाडकी आर्ची म्हणजे रिंकू राजगुरू सैराट सिनेमामुळे रातोरात सुपरस्टार झाली. त्यानंतर तिने फक्त मराठीच नाहीतर बॉलिवूड आणि कन्नड इंडस्ट्रीमध्येही काम केलं. बऱ्याचदा रिंकूला रिलेशनशिप, लग्न या विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्यावर तिने तिचं मत खुलेपणाने मांडलं आहे.

marriage
rinku rajguru
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

