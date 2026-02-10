"मी बॉयफ्रेंड बनवणारी मुलगी नाही.." रिलेशनशिपवर रिंकूचा खुलासा; म्हणाली..

Entertainment News : सगळ्यांची लाडकी आर्ची म्हणजे रिंकू राजगुरू सैराट सिनेमामुळे रातोरात सुपरस्टार झाली. त्यानंतर तिने फक्त मराठीच नाहीतर बॉलिवूड आणि कन्नड इंडस्ट्रीमध्येही काम केलं. बऱ्याचदा रिंकूला रिलेशनशिप, लग्न या विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्यावर तिने तिचं मत खुलेपणाने मांडलं आहे. .नुकतीच तिने आशा सिनेमाच्या निमित्ताने भाडिपा चॅनेलच्या शोमध्ये हजेरी लावली. यावेळी तिने सांगितलेल्या गोष्टींमधून खोटं काय आहे हे ओळखून दाखवायचं होतं. यावेळी तिने तिच्या समोर बसलेल्या तिन्ही होस्टची चांगलीच फिरकी घेतली. ."माझे डोळे खूप खतरनाक आहेत. डोळ्यात बघू नकोस, प्रेमात पडशील. भल्याभल्यांची वाट लागलीये." असं म्हणत तिने तिघांची फिरकी घेतली. तर रिंकूसोबत डेटवर आल्यासारखं वाटतंय असं एकाने म्हणताच तिने "मी बॉयफ्रेंड बनवणारी पोरगी नाही डायरेक्ट नवरा पाहिजे आपल्याला.." रिंकूचं हे उत्तर सध्या चांगलंच गाजतंय. .रिंकूने या आधीही एका मुलाखतीमध्ये तिचा जोडीदार समजूतदार असावा असं म्हटलं होतं. पण सध्या तिचा लग्न करण्याचा विचार नाही, ती करिअरकडे लक्ष देतेय असंही म्हणाली होती. त्यामुळे रिंकूचा होणारा जोडीदार कसा असेल याविषयी अनेकांची उत्सुकता वाढली होती. .सैराटनंतर रिंकूने झिम्मा 2, कागर, मेकअप, आठवा रंग प्रेमाचा यांसारख्या सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. तर झुंड, 200 हल्लाबोल हे तिचे हिंदी सिनेमेही गाजले.."तो सगळ्यांची वाट बघत होता" सूरज चव्हाणच्या लग्नाविषयी जान्हवीचा खुलासा ; "त्याला वाईट वाटलं..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.