"मला तो मुलगा आवडला" लग्नाबद्दल रिंकूचा खुलासा; म्हणाली "मी अतिशय भावनिक.. "

रिंकू राजगुरू उर्फ आरचीला सैराट चित्रपटामुळे रातोरात लोकप्रियता मिळाली.अलीकडील मुलाखतीत तिला "लग्न कधी करणार?" असा प्रश्न विचारला असता तिने स्पष्ट उत्तर दिलं.सोशल मीडियावर पसरलेल्या लग्नासंबंधीच्या अफवांबाबतही तिने थेट भूमिका मांडली..marathi entertainment news : सगळ्यांची लाडकी आरची म्हणजे रिंकू राजगुरू कायमच काही ना काही कारणामुळे चर्चेत आहे. सैराटमुळे रिंकूला रातोरात प्रसिद्धी मिळाली. पण नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने लग्न कधी करणार या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. .रिंकूने लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीदरम्यान तिने लग्नाच्या चर्चांवर भाष्य केलं. यावर सोशल मीडियावर ज्या अफवा पसरतात यावरही ती बोलली. काय म्हणाली रिंकू जाणून घेऊया. .ती म्हणाली,"मी अजून माझा जोडीदार म्हणून कोणी शोधला नाहीये किंवा मला अजून कोणी तसा मिळाला नाही की ज्याच्याशी मी लग्न करावं. आई-बाबा शोधतील. त्यांना कोणी आवडला आणि मलासुद्धा तो मुलगा आवडला तर लग्न करेन. मला जर कुणी आवडलं नाही तर मी आई-बाबांना सांगणार की हाच तो मुलगा आहे. जर तोपर्यंत मला तसा कोणी सापडला नाही तर आई-बाबा शोधतील त्या मुलाशी मी लग्न करणार.".ती फिल्मी आहे का ? या प्रश्नावर रिंकू म्हणाली की,"मी अजिबात फिल्मी नाहीये. मी भावनिक, अतिविचारी मुलगी आहे. जशा सगळ्या बायका आणि मुली असतात तशीच मी आहे.".रिंकूचा अखेरचा बेटर हाफची लव्हस्टोरी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. यात तिने सुबोध भावे आणि प्रार्थना बेहेरे यांच्याबरोबर काम केलं होत. .FAQs :Q1. रिंकू राजगुरू का चर्चेत आहे?→ अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत तिने लग्नाविषयी आणि सोशल मीडिया अफवांविषयी भाष्य केलं आहे.Q2. रिंकू राजगुरूला प्रसिद्धी कशी मिळाली?→ सैराट चित्रपटातील "आरची" या भूमिकेमुळे ती प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसली.Q3. तिला मुलाखतीत कोणता प्रश्न विचारला गेला?→ "लग्न कधी करणार?" हा प्रश्न विचारण्यात आला.Q4. तिने सोशल मीडियावरील अफवांबद्दल काय म्हटलं?→ अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला देत तिने स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली.Q5. ही मुलाखत कुठे दिली?→ रिंकूने ही मुलाखत लोकमत फिल्मीला दिली..