"मी पैशांसाठी बिग बॉस केलं" लपंडाव फेम रुपालीचा धक्कादायक खुलासा ; म्हणाली..

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकांमधून खलनायिका म्हणून अभिनेत्री रुपाली भोसलेने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ती साकारत असलेल्या निगेटिव्ह भूमिका अनेकांना आवडतात. रुपाली बिग बॉस मराठी सीझन 2 मध्येही सहभागी झाली होती. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने याविषयी धक्कादायक खुलासा केला. .रुपालीने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या प्रवासावर, करिअरवर भाष्य केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया..रुपाली म्हणाली की,"माझ्या मनाला नकारात्मक विचार जेव्हा मला काम मिळत नव्हतं तेव्हा शिवला नाही. कारण तसं जर झालं असतं तर मी वेगळ्या दिशेला गेले असते. मी हा पॉझिटिव्ह विचार केला की ही योग्य वेळ नाहीये. माझ्यासाठी तो काहीतरी लिहीत असेल. तो असं काहीतरी लिहीत असेल की माझा सेटबॅक माझ्या कमबॅकपेक्षा महत्त्वाचा ठरेल. कमबॅक होणार हे मला माहितीये. माझं चांगलं काम लोकांनी पाहिलंय. तर काम येणार आहे हे मला माहितीये. ती सरस्वती काहीतरी वर लिहितेय. ती असं काहीतरी लिहितेय की तुम्ही कितीही काही केलं तरीही पुसू नाही शकणार. त्यानंतर संजनाची भूमिका मला मिळाली."."म्हणजे बिग बॉस तर झालंच. पण बिग बॉसमुळे अभिनयाची कामं नाही मिळू शकत तुम्हाला. ब्रॅण्डिंग मिळू शकत तुम्हाला काही ब्रॅण्ड्स आले. त्यानंतर लॉकडाऊन झालं. लॉकडाऊन ओपन झाल्यानंतर पहिलं काम जे आलं ते संजना. बिग बॉस मध्ये जाण्याचा निर्णय योग्य होता. त्यावेळी मला प्रसिद्धी हवी होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे माझं घर मला चालवणं महत्त्वाचं होतं कारण घराची जबाबदारी माझ्यावर आहे. आता जर कुणी विचारलं तर मी नाही म्हणेन पण त्यावेळी प्रॅक्टिकली ती गोष्ट योग्य होती."."मला आर्थिक नियोजन जमत नाही. मला त्यातलं गणित कळत नाही. आलेला चेक मी डिपॉझिट करते आणि पैसे बँकेत असतात. एकदा ठोकर लागलेली असल्यामुळे मी पुन्हा ते करू शकत नाही. त्यामुळे मी त्यात पडत नाही." असं ती म्हणाली..