Premier

सुपरस्टार अभिनेत्रीची उत्तरार्धात झाली दुर्दशा ! रक्ताच्या उलट्या अन् कर्करोग; अंत्यदर्शनाला बहीणही नाही आली

Bollywood Actress Sad Story : एकेकाळी बॉलिवूड गाजवणाऱ्या अभिनेत्रीची अखेर दुर्दशा झाली. काय घडलं नेमकं ? बॉलिवूडमधील कुणीच तिच्या संपर्कात का नाही राहिले जाणून घेऊया.
सुपरस्टार अभिनेत्रीची उत्तरार्धात झाली दुर्दशा ! रक्ताच्या उलट्या अन् कर्करोग; अंत्यदर्शनाला बहीणही नाही आली
kimaya narayan
Updated on

  1. साधना शिवदासानी, बॉलिवूडची एकेकाळची "मिस्ट्री गर्ल", वो कौन थी, मेरा साया, मेरे मेहेबूब यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमुळे सुपरस्टार बनली होती.

  2. करिअरच्या शिखरावर असलेल्या साधनाने आयुष्याची शेवटची 20 वर्षं एकटेपणात व्यतीत केली.

  3. तिच्या मृत्यूनंतर बॉलिवूडमधील कोणताही कलाकार अंत्यसंस्काराला उपस्थित नव्हता, अगदी तिची चुलत बहीण बबिताही आली नाही.

Loading content, please wait...
actress
bollywood actress
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com