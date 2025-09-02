सुपरस्टार अभिनेत्रीची उत्तरार्धात झाली दुर्दशा ! रक्ताच्या उलट्या अन् कर्करोग; अंत्यदर्शनाला बहीणही नाही आली

साधना शिवदासानी, बॉलिवूडची एकेकाळची "मिस्ट्री गर्ल", वो कौन थी, मेरा साया, मेरे मेहेबूब यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमुळे सुपरस्टार बनली होती.करिअरच्या शिखरावर असलेल्या साधनाने आयुष्याची शेवटची 20 वर्षं एकटेपणात व्यतीत केली.तिच्या मृत्यूनंतर बॉलिवूडमधील कोणताही कलाकार अंत्यसंस्काराला उपस्थित नव्हता, अगदी तिची चुलत बहीण बबिताही आली नाही..Bollywood News : बॉलिवूडचं जग कायमच ग्लॅमरस आहे पण इकडे कायमच सध्या आघाडीवर असलेल्या स्टारकडे सगळेजण लक्ष देतात आणि जुन्या कलाकरांकडे आपोआप दुर्लक्ष केलं जातं. बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार होऊन गेले जे एकेकाळी प्रसिद्धीच्या शिखरावर होते. तेव्हा त्यांच्या आसपास लोकांची गर्दी असायची. पण बॉलिवूड सोडताच अनेकजण त्यांना विसरून गेले. यातीलच एका सुपरस्टार अभिनेत्रीची गोष्ट आपण जाणून घेणार आहोत. .ही अभिनेत्री बॉलिवूडची एकेकाळी सुपरस्टार होती. मिस्ट्री गर्ल असं नाव बॉलिवूडमध्ये तिला देण्यात आलं होतं. वो कौन थी, मेरे मेहेबूब, मेरा साया अशा अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं होतं. ही अभिनेत्री २० वर्षं एकटी राहत होती पण जेव्हा तिचा मृत्यू झाला तेव्हा अंत्यसंस्काराला कोणीही बॉलिवूड कलाकार उपस्थित नव्हते. अगदी तिची चुलत बहीण असलेल्या अभिनेत्रीनेही तिचं अंतिम दर्शन घेतलं नाही. .ही अभिनेत्री साधना शिवदासानी. साधनाचे काका अभिनेते होते तर त्यांची मुलगी अभिनेत्री बबिताही अभिनेत्री होती. त्यांच्यापासून प्रेरित होऊन साधना यांनी अभिनयात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. साधना यांचा जन्म पाकिस्तानमधील कराचीमध्ये झाला होता. १९४७ मध्ये फाळणीवेळी त्या भारतात आल्या. त्यावेळी त्या फक्त ६ वर्षांच्या होत्या. .साधना यांचे वडील कराचीमध्ये जमीनदार होते. त्यांच्या वडिलांनी साधना यांचं नाव प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री साधना बोस यांच्या नावावरून ठेवलं होतं. भारतात येताना ते फक्त कपड्यांची एक बॅग घेऊन आले होते. त्यानंतर साधना यांनी मुंबईतील एका शाळेत अॅडमिशन घेतलं. जेव्हा त्या १४ वर्षांच्या होत्या तेव्हा त्यांनी सिनेमात पदार्पण केलं. त्यांचा पहिला सिनेमा होता श्री ४२०. राज कपूर यांची सिनेमात मुख्य भूमिका होती. .यानंतर बराच काळ साधना यांना कोणत्याच सिनेमात काम मिळालं नाही. पण या दरम्यान त्यांनी त्यांचं शिक्षण पूर्ण करायचं ठरवलं. या दरम्यान घरची परिस्थिती खराब असल्यामुळे त्यांनी टायपिस्टची नोकरी स्वीकारली. शिक्षण पूर्ण करत असतानाच त्या नोकरीही करत होत्या. पण नंतर घरच्या परिस्थितीमुळे त्यांना नोकरी करावी लागली. .१९५८ मध्ये त्यांना अबाना हा सिनेमा मिळाला. या सिनेमातील अभिनय अनेकांना आवडला आणि त्यांना इतर सिनेमात काम मिलन सुरु झालं. साठच्या दशकात त्या बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री बनल्या. याच दरम्यान त्यांनी वो कौन थी, लव्ह इन सिमला यांसारख्या सिनेमात काम केलं. पण त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य खूप अडचणींनी भरलेलं होत. .साधना यांनी आर के नय्यर यांच्याशी लव्ह मॅरेज केलं. पण त्यांच्या कुटूंबाचा या लग्नाला विरोध होता. त्यातच एका गैरसमजामुळे बबिता आणि साधना यांचंही भांडण झालं होत आणि त्यांनी एकमेकींशी बोलणं बंद केलं होत. साधना याना मूळ झालं नाही पण त्या वैवाहिक जीवनात व्यस्त होत्या. १९९५ मध्ये त्यांच्या नवऱ्याचं निधन झालं त्यानंतर त्या एकट्या पडल्या. हायपर थायरॉईडमुळे त्यांचा एक डोळा निकामी झाला. त्यांनी घरातून बाहेर पडणं बंद केलं. त्याच दरम्यान त्यांना कॅन्सरही झाला. .त्यांच्या तोंडातून सतत रक्त यायचं. त्यांचं तोंडाचं ऑपरेशनही २०१४ मध्ये झालं. या काळात कुणीच त्यांच्यासोबत नव्हतं. त्यांना रक्ताच्या उलट्या व्हायच्या. २०१५ मध्ये त्यांची तब्येत बिघडली. त्यांना ताप आला. पण असिफरदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांनी मृत्यूपूर्वी अनेकांकडे आर्थिक मदत मागितली होती पण कुणीच त्यांची मदत केली नाही. इतकंच नाही तर अंत्यसंस्कारालाही कुणी आलं नाही. त्यांची बहीण असलेल्या बबिता कपूर म्हणजे करिष्मा आणि करीनाच्या आईनेही हजेरी लावली नाही. .FAQs :Q1. साधना शिवदसानी यांना बॉलिवूडमध्ये कोणत्या नावाने ओळखलं जात होतं?➡️ "मिस्ट्री गर्ल" म्हणून.Q2. साधनाचे गाजलेले चित्रपट कोणते आहेत?➡️ वो कौन थी, मेरा साया, मेरे मेहेबूब इ.Q3. साधनाने आयुष्याची शेवटची किती वर्षं एकटी काढली?➡️ 20 वर्षं.Q4. साधनाचा जन्म कुठे झाला होता?➡️ कराची, पाकिस्तान (फाळणीपूर्वी).Q5. साधनाच्या मृत्यूनंतर तिच्या अंत्यसंस्काराला बॉलिवूडमधून कोणी उपस्थित होतं का?➡️ नाही, कोणताही कलाकार उपस्थित नव्हता..बिग बॉसची स्पर्धक असलेल्या या अभिनेत्रीचं होतं कुमार सानुसोबत अफेअर; "हॉकी स्टिकने तिने मारण्याचा...".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.