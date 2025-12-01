Premier

फॅमिली मॅनच्या दिग्दर्शकासोबत समंथाचं दुसरं लग्न, लगेच राजच्या पहिल्या पत्नीची प्रतिक्रिया

Samantha Ruth Prabhu Marries Director Raj Nidimoru at Coimbatore Temple?: दाक्षिणात्य अभिनेत्री समंथा प्रभू आणि दिग्दर्शक राज निदिमोरु यांनी कोइंबतूरमधील लिंग भैरवी मंदिरात गुप्तपणे लग्न केल्याची चर्चा रंगली आहे.
Samantha Ruth Prabhu Marries Director Raj Nidimoru at Coimbatore Temple?

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेता नागा चैतन्यसोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर दाक्षिणात्य अभिनेत्री समंथा प्रभू हिची खूप चर्चा झाली. दरम्यान गेल्या काही दिवसापासून दिग्दर्शन राज निदिमोरुला ती डेट करत असल्याचं बोललं जात होतं. तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर राजचे अनेक फोटो पोस्ट केले होते. आज म्हणजेच 1 डिसेंबर 2025 रोजी दोघांनी एका मंदिरात लग्न केल्याची माहिती आहे.

bollywood
viral
marriage
Director
tollywood
samantha
Entertainment news
married life
viral post

