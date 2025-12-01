फॅमिली मॅनच्या दिग्दर्शकासोबत समंथाचं दुसरं लग्न, लगेच राजच्या पहिल्या पत्नीची प्रतिक्रिया

अभिनेता नागा चैतन्यसोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर दाक्षिणात्य अभिनेत्री समंथा प्रभू हिची खूप चर्चा झाली. दरम्यान गेल्या काही दिवसापासून दिग्दर्शन राज निदिमोरुला ती डेट करत असल्याचं बोललं जात होतं. तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर राजचे अनेक फोटो पोस्ट केले होते. आज म्हणजेच 1 डिसेंबर 2025 रोजी दोघांनी एका मंदिरात लग्न केल्याची माहिती आहे. .गेल्या काही दिवसापासून समंथा दिग्दर्शक राज निदिमोरुला डेट करत होते. १ डिसेंबर रोजी दोघांनी कोइंबतूर इथल्या ईशा फाऊंडेशनच्या लिंग भैरवी मंदिरात लग्न केल्याची माहिती आहे. या लग्नाला केवळ ३० पाहुणे उपस्थित होते. परंतु याबाबत अजूनही दोघांकडून कोणती अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. सध्या सोशल मीडियावर समंथाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .दरम्यान अशातच राज निदिमोरुची पूर्व पत्नी श्यामली डे हिने सोशल मीडिायवर पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये तिने समंथाला टोला लगावल्याचा अंदाज नेटकरी लावत आहे. श्यामली हिने सोशल मीडियावर अकाऊंटवर स्टोरी टाकत तिने उतावीळ लोकांसाठी एक मॅसेज लिहला आहे. तो मॅसेज तिने खास समंथासाठी लिहल्याचं बोललं जातय. . 'उतावीळ लोकचं उतावळेपणाने गोष्टी करतात' असं तिने पोस्टमध्ये म्हटलय. या पोस्टमध्ये श्यामलीनं कोणाचाच उल्लेख केलेला नाही. परंतु नेटकऱ्यांनी तिने ही पोस्ट समंथासाठी लिहल्याचं म्हटलय. समंथा आणि राज त्यांच्या नात्याबद्दल कधीच स्पष्ट बोलले नाही. परंतु अनेकवेळा ते एकत्र दिसले. आता त्यांच्या लग्नाची ही बातमी खरी असल्याचं म्हटलय. .सुरज चव्हाणची लग्नानंतरची गुळणा-गुळणी बघितली का? व्हिडिओ होतोय तुफान व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.