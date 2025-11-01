Premier

मराठी अभिनेत्रीच्या धाकट्या भावाला एमपीएससी परीक्षेत अभूतपूर्व यश; सोशल मीडियावर व्यक्त केला आनंद

Marathi Actress Brother Secured 42nd Rank In MPSC Exam : मराठी अभिनेत्रीच्या भावाला एमपीएससी परीक्षेत अभूतपूर्व यश मिळालं. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने ही आनंदाची बातमी शेअर केली.
Marathi Actress Brother Secured 42nd Rank In MPSC Exam

Marathi Actress Brother Secured 42nd Rank In MPSC Exam

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी अभिनेत्री संस्कृती बालगुडेने सोशल मीडियावर आनंदाची बातमी शेअर केली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ चा निकाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत रुचिकाच्या धाकट्या भावाला उत्तम यश मिळालं.

Loading content, please wait...
Sanskruti Balgude
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com