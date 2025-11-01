मराठी अभिनेत्रीच्या धाकट्या भावाला एमपीएससी परीक्षेत अभूतपूर्व यश; सोशल मीडियावर व्यक्त केला आनंद

Marathi Entertainment News : मराठी अभिनेत्री संस्कृती बालगुडेने सोशल मीडियावर आनंदाची बातमी शेअर केली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ चा निकाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत रुचिकाच्या धाकट्या भावाला उत्तम यश मिळालं. .संस्कृती बालगुडेने आजवर अनेक सिनेमे, मालिका आणि वेबसिरीजमध्ये काम केलं आहे. नुकतंच तिच्या धाकट्या भावाचं यश तिने सोशल मीडियावर शेअर केले. समर्थ बालगुडेने ४२वा क्रमांक पटकावला आहे. त्याच्या निकालाचा फोटो शेअर करत तिने आनंद व्यक्त केला. .संस्कृतीची पोस्ट संस्कृतीने लिहिलं की,"हा माझा लहान भाऊ!MPSC च्या परीक्षेत, महाराष्ट्रात 42nd rank ने उत्तीर्ण झाला !! 🤩🥹Am so damn proud, you have no idea you little brat!!! " अशी पोस्ट तिने लिहिली. अनेकांनी या पोस्टवर कमेंट करत समर्थचं अभिनंदन केलं. मराठी इंडस्ट्रीमधील अनेक सेलिब्रिटीजनी त्याचं अभिनंदन केलं आहे. .संस्कृतीही लवकरच संभवामि युगे युगे कृष्णाच्या दृष्टीने या नव्या डान्स शोमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. हा एक लाईव्ह शो आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.