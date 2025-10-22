Premier

"त्याने मला विचित्र पद्धतीने स्पर्श केला" पारुने सांगितला तिला आलेला वाईट अनुभव "सहन करायचं नाही मारायचं.."

Paaru Fame Actress Sharyu Sonawane Shared Harrassment Incident : पारू या मालिकेतून चर्चेत आलेली अभिनेत्री शरयू सोनावणेने तिला आलेला वाईट अनुभव शेअर केला. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील पारू या मालिकेमुळे सध्या चर्चेत असलेली अभिनेत्री म्हणजे शरयू सोनावणे. शरयूने विविध भूमिका साकारत मालिकाविश्वात स्वतःची ओळख कमावली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिला आलेला वाईट अनुभव शेअर केला.

police
Marathi Actress
Entertainment news
women harassment

