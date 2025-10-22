"त्याने मला विचित्र पद्धतीने स्पर्श केला" पारुने सांगितला तिला आलेला वाईट अनुभव "सहन करायचं नाही मारायचं.."

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील पारू या मालिकेमुळे सध्या चर्चेत असलेली अभिनेत्री म्हणजे शरयू सोनावणे. शरयूने विविध भूमिका साकारत मालिकाविश्वात स्वतःची ओळख कमावली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिला आलेला वाईट अनुभव शेअर केला. .तिने नुकतीच कलाकृती मीडियाला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिला काही वर्षांपूर्वी आलेला वाईट अनुभव आणि त्यावर तिने केलेली कृती यावर भाष्य केलं. तिच्या वडिलांनी तिला दिलेली शिकवणही तिने सांगितली. .शरयू म्हणाली की,"माझे बाबा पोलीस आहेत त्यामुळे आमच्याकडे लहानपणापासून कोणाचं ऐकून घ्यायचं नाही, मारायचं अशी शिकवण दिली गेली आहे. माझ्या भावानेही माझ्याकडे वाईट नजरेने बघणाऱ्यांना खूप मारलं आहे. हे प्रत्येकाला करता आलं पाहिजे. "."मी आणि माझी आई एकदा चर्चगेट स्टेशनजवळ चालत जात होतो. रात्रीचे साडे आठ वगैरे वाजले असतील आणि तेव्हा एका माणसाने मला वाईट पद्धतीने धक्का दिला. तो मला विचित्र पद्धतीने हात लावून गेला. माझी आई पुढे चालत असल्यामुळे तिला याबद्दल माहित नव्हतं. पण मी तिच्यामागे न जाता त्या माणसाच्या मागे धावत गेले. मी त्याला चिमटे काढले, मारलं आणि त्याला पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. मी असल्या गोष्टी सहन करत नाही." असं तिने सांगितलं. .शरयूने सांगितलेल्या घटनेची चर्चा सोशल मीडियावर होत असून अनेकांनी तिच्या कृतीच कौतुक केलं आहे. .आता मराठी शाळेचा डंका सगळीकडे वाजणार ! दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर हेमंत ढोमेच्या नव्या सिनेमाची रिलीज डेट जाहीर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.