शाळा फेम केतकी माटेगावकरने केलं 'या' सिनेमाचं भरभरून कौतुक ! सिनेमा बघण्याचं आवाहन करताना म्हणाली..

Marathi Entertainment News : नुकताच झी स्टुडिओजचा 'रुबाब' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून हा चित्रपट प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. प्रेक्षक चित्रपटाच्या कथेची, कलाकारांची व दिग्दर्शकांची प्रशंसा करत आहेत. सिनेसृष्टीकडूनही या चित्रपटावर कौतुकाचा वर्षाव होत असून गायिका-अभिनेत्री केतकी माटेगावकरने 'रुबाब' पाहून समाधान व्यक्त केले आहे..या चित्रपटाची कथा, मांडणी, संगीत आणि संपूर्ण टीमने घेतलेली मेहनत जाणवणारी असल्याचे सांगत तिने चित्रपटाचे भरभरून कौतुक केले. चित्रपट पाहून ती इतकी भारावली की, चित्रपट बघून आल्यावर रात्री एक वाजता ती सोशल मीडियावर लाईव्ह आली. या लाईव्हमधून तिने प्रेक्षकांना कळकळीचे आवाहन करत सांगितले की, 'रुबाब' हा चित्रपट थिएटरमध्ये जाऊनच पाहावा, ओटीटीवर येण्याची वाट पाहू नका. नवीन कलाकार असले तरी सर्वांनी अत्यंत सुंदर काम केले असल्याचे तिने नमूद केले..चित्रपट पाहिल्यानंतर केतकीने प्रेक्षकांनी मराठी चित्रपट थिएटरमध्ये पाहून पाठिंबा देण्याची गरज अधोरेखित केली. मराठी चित्रपटांना अपेक्षित प्रमाणात प्रेक्षक मिळत नाहीत, याबाबत तिने नाराजी व्यक्त करत हा बदल प्रेक्षकांच्या प्रतिसादातूनच शक्य असल्याचे सांगितले..मराठी चित्रपटसृष्टीत दिग्दर्शक आणि निर्माते सातत्याने नवे विषय, वेगळी मांडणी आणि दर्जेदार आशय घेऊन प्रेक्षकांसमोर येत असतात. प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये जाऊन मराठी चित्रपटांना साथ दिल्यास अधिक बळ मिळेल आणि भविष्यात आणखी नवे, वेगळे आणि भक्कम प्रोजेक्ट्स साकारण्यास निर्माते-दिग्दर्शकांना प्रोत्साहन मिळेल, असेही ती म्हणाली..झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि झणकर फिल्म्स निर्मित 'रुबाब' या चित्रपटाचे लेखन व दिग्दर्शन शेखर बापू रणखांबे यांनी केले असून संजय झणकर आणि गौरी झणकर हे चित्रपटाचे निर्माते आहेत. उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर यांनी चित्रपटाची प्रस्तुती केली आहे. या चित्रपटात संभाजी ससाणे आणि शितल पाटील प्रमुख भूमिकेत आहेत. 'रुबाब' सर्वत्र प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांकडून या चित्रपटाला भरभरून प्रेम मिळत आहे..