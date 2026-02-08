Premier

शाळा फेम केतकी माटेगावकरने केलं 'या' सिनेमाचं भरभरून कौतुक ! सिनेमा बघण्याचं आवाहन करताना म्हणाली..

Ketaki Mategaonkar Praised Movie Rubab : अभिनेत्री केतकी माटेगावरने नुकत्याच रिलीज झालेल्या मराठी सिनेमाचं भरभरून कौतुक केलं. कोणता आहे हा सिनेमा आणि काय म्हणाली केतकी जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : नुकताच झी स्टुडिओजचा ‘रुबाब’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून हा चित्रपट प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. प्रेक्षक चित्रपटाच्या कथेची, कलाकारांची व दिग्दर्शकांची प्रशंसा करत आहेत. सिनेसृष्टीकडूनही या चित्रपटावर कौतुकाचा वर्षाव होत असून गायिका-अभिनेत्री केतकी माटेगावकरने ‘रुबाब’ पाहून समाधान व्यक्त केले आहे.

