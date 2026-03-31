आणि डॉ. काशिनाथ घाणेकर सिनेमातील सुलोचना ताई नाही तर या भूमिकेसाठी सोनाली होती आग्रही ; म्हणाली..

Marathi Entertainment News : मराठी सिनेविश्वातील एक गाजलेला सिनेमा म्हणजे आणि डॉ. काशिनाथ घाणेकर. सुबोध भावेची मुख्य भूमिका असलेला हा सिनेमा अनेकांना पसंत पडला. या सिनेमात अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीने ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेत्री आणि घाणेकरांच्या सासूबाई सुलोचना लाटकर यांची भूमिका साकारली. पण ही भूमिका साकारायला तिला भीती वाटत असल्याचा खुलासा तिने केला. .सोनालीने नुकतीच द कांचन अधिकारी शो चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने आजवर साकारलेल्या भूमिकांबद्दल बऱ्याच गोष्टी शेअर केल्या. तेव्हाच तिने या गोष्टीविषयी खुलासा केला. काय म्हणाली सोनाली जाणून घेऊया. ."सुलोचना ताईंची भूमिका करायला मी तयार नव्हते. मी अभिजीत देशपांडेच्या मागे लागले होते मी कसं करेन. मी काशिनाथ घाणेकरांच्या पहिल्या बायकोचं काम करते. ते मला जमेल. पण मी दीदींचं कसं करू काम ? तो समजावून सांगत होता मला. "."त्यानंतर निखिल साने, सुगंधा लोणीकर आणि अभिजीत देशपांडे यांनी खरा पत्ता काढला. "सुलोचना ताईंची इच्छा आहे की तू करावंस." गुपचूप मला ते करावं लागलं. तिथे आपण काही करू शकत नाही. कारण त्या माणसांसाठी आपल्याला वाटणारा आदर कधीतरी आपल्या कामातून दाखवला गेलाच पाहिजे. नमस्कार करून भागत नाही. त्या क्षणी असतो तो नमस्कार. आदेश त्या पद्धतीने मी ते घेतलं होतं.".सोनालीने साकारलेल्या या भूमिकेचं खूप कौतुक झालं होतं. अनेकांना तिचा या सिनेमातील लूकही खूप आवडला होता.