"चुकीच्या माणसांमुळे आयुष्यात खूप मोठी किंमत मोजली," सोनाली कुलकर्णीने व्यक्त केली खंत ; म्हणाली…

Marathi Entertainment News : मराठी आणि बॉलिवूडमध्ये आपल्या दमदार अभिनयाने ओळख निर्माण करणारी एक अभिनेत्री म्हणजे सोनाली कुलकर्णी. फक्त हिंदी आणि मराठी भाषेतच नाही तर अनेक भाषांमधील सिनेमांमध्ये सोनालीने काम केलं आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने आर्थिक स्थिरता आणि कलाकार म्हणून तिचा या गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यावर भाष्य केलं. .सोनालीने नुकतीच कांचन अधिकारी यांना मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या दैनंदिन आयुष्यावर बोलताना आर्थिक ज्ञान आणि त्याविषयी कलाकारांमध्ये असावी लागणारी जागरूकता यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. ."मला माझे पैसे , बँकेच्या गोष्टी, टॅक्सेस या गोष्टी सांभाळायला आवडतात. मी माझी आर्थिक गणितं सांभाळते. मला यासाठी कलाकारांचं वर्कशॉप घ्यायला आवडेल. मी त्याची खूप मोठी किंमत मोजली आहे. चुकीची माणसं आयुष्यात आल्यानंतर आपलं किती नुकसान होऊ शकतं हे मी भोगलं आहे. माझे इतके पैसे वाया गेलेत आर्थिक ज्ञान नसल्यामुळे. "."जेव्हा मला त्याचं ज्ञान आलं तेव्हा मी माझ्या पैशांची काळजी घ्यायला सुरुवात केली. मला माझ्या लाडक्या कलाकारांवर, माणसांवर पैसे उधळायला आवडत. ते उधळण्यासाठी पैसे कमावले पाहिजे याची मला जाणीव आहे. पैसे कमवण्यासाठी जी मेहनत करावी लागते ती करण्याची माझी तयारी आहे. त्यामुळे मी वर्कशॉप घेऊ शकते." असं ती पुढे म्हणाली..सोनालीने दिल चाहता है, मिशन काश्मीर, मानवत मर्डर्स, गुलाबजाम यांसारख्या प्रोजेक्टमध्ये काम केलं आहे. तर फ्रेंच सिनेमामध्येही तिने काम केलं आहे.