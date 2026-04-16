"तिने बाळाला जवळजवळ थप्पड मारली" सोनालीने शेअर केला विमान प्रवासाचा अस्वस्थ करणारा अनुभव; "लोकांचा संयम संपलाय"

Entertainment News : अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी कायमच सोशल मीडियावर व्यक्त होत असते. तिला येणारे अनुभव, समाजात घडणाऱ्या चांगल्या-वाईट गोष्टी यावर ती कायम परखडपणे व्यक्त होते. कामानिमित्त प्रवास करत असताना सोनालीला आलेला अनुभव नुकताच सोशल मीडियावर व्हिडिओच्या माध्यमातून शेअर केला. काय म्हणाली सोनाली जाणून घेऊया. .सोनाली नुकतीच कामानिमित्त विमानप्रवास करत होती. त्यावेळी तिच्यासोबत असलेली सहप्रवासी महिला तिच्या बाळासोबत चुकीचं वर्तन करताना आढळली. काय म्हणाली सोनाली जाणून घेऊया. .तिने म्हटलं की,"मी नुकतीच फ्लाईटमधून उतरले. माझा स्टाफ माझ्या बॅग्स घेऊन येत आहे. तोपर्यंत मला तुमच्याबरोबर एक गोष्ट शेअर करायची आहे. मी ज्या फ्लाईटने आले तिथे एक लहान बाळ होतं. सव्वा वर्षाचं वगैरे असेल. त्या बाळाच्या आई-बाबांनी त्या बाळाला दोन सीटच्या मध्ये बेल्ट लावून बसवलं होतं. ते बाळ खूप रडत होतं. मला असं वाटतंय की त्याचे कान दुखत असावेत. म्हणून मी मागे वळून त्यांना विचारलं की काही मदत हवीये का ? मी थोडावेळ बाळाला घेऊ का ? त्याला थोडं शांत करते. त्याची आई थोडी ओशाळली. मला म्हणाली नाही नाही इट्स ओके."."मग मी त्यांना म्हटलं की निदान कडेवर तरी घ्या. कारण एकतर ऑफ आणि लँडिंग दोन्ही होत नव्हतं. आम्ही हवेत होतो त्यावेळी. मग त्या बाईने बाळाला कडेवर घेतलं तर पुन्हा रडायला लागलं. तेव्हा त्या बाईने जवळपास त्याच्या कानाखाली मारली आणि त्याला दाबायचा प्रयत्न केला. "."अशावेळी तुम्ही ओशाळून जाऊ नका. आपल्या मुलांना कधी कधी त्रास होतो. त्यांना शब्दात मांडता येत नाही. विमान टेक ऑफ झाल्यावर मोठ्या माणसांचेही कान दुखतात. होत असेल त्या बाळाला त्रास काहीतरी. आपण मदत मागायला हवी. त्या बाळाला शिक्षा देऊन काय उपयोग आहे. याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ?" असं तिने म्हटलं. .यावर अनेकांनी कमेंट करत त्यांचं मत व्यक्त केलं. "आईगं ... अगदी खरं आहे! Patience कमी होत चालले आहेत सगळ्यांचे, त्याचं अजून एक उदाहरण....maybe. You are right, embarass होऊ नये, शांतपणे हाताळायला हवं " अशी कमेंट अभिनेत्री ऋजुता देशमुखने केली. "बरोबर आहे मॅडम, पटले. बाळ एक जबाबदारी आहे. ती प्रेमाने निभावली पाहिजे. हे लोक असे कसे वागू शकतात ?" अशी कमेंटही एका युजरने केली आहे.