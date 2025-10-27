"मी निगेटिव्ह कमेंट्सला उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडत नाही" ट्रोलिंगवर स्पृहाने मांडलं स्पष्ट मत

Marathi Entertainment News : मराठी अभिनेत्री, कवियित्री,लेखिका आणि गीतकार स्पृहा जोशीने प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं अढळ स्थान निर्माण केलं आहे. सोशल मीडियावर तिच्या लेटेस्ट फोटोशूटची चर्चा सध्या पाहायला मिळत आहे.नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने ट्रोलिंग आणि निगेटिव्ह कमेंट्सबाबत तिचं मत मांडलं. .स्पृहाने नुकतीच बीबीसी मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी तिने मराठी सिनेमा , नाटक याबाबत तिचं मत व्यक्त केलं. तेव्हाच ती सध्या सेलिब्रिटींना सामना करावा लागणाऱ्या ट्रोलिंगबद्दलही तिचं मत मांडलं. यावर ती कशी व्यक्त होते हे तिने सांगितलं. .ती म्हणाली की,"एक पोस्ट केलेली असते एखाद्या अभिनेत्याने, अभिनेत्रीने. ती उचलतात जशीच्या तशी त्यांच्या त्यांच्या सोशल मीडियावर जाते. त्याच्यावर कॅप्शन काहीतरी वेगळीच दिली जाते जी लगेच क्लिक होईल. मग याची जबाबदारी कुणाची. त्यावर जी चर्चा वेगळी होते त्याची जबाबदारी कुणाची. तिकडे कुठे त्या अभिनेत्याचा किंवा अभिनेत्रीच्या मनाचा विचार होतो. किती ठिकाणी लोकांना तुम्ही कंट्रोल करणार."."अनेकदा मोठ्या मुलाखती बघण्याचा संयम प्रेक्षकांमध्ये नसतो. मग तेवढंच काहीतरी रील उचलायचं. त्याच्या पाठी पुढे ती व्यक्ती काय म्हणाली हे कुणी बघत नाही. जराही विचार करायचं नाही. मग सुरुच होतं ते. याचा अर्थ सोशल मीडिया वापरणारे सगळे लोक घाण आहेत असा होत नाही. पण जे लोक हे करतात त्यांना हे हे माहित आहे त्यांना कुणीही जबाबदार धरत नाही. मी जाऊन कोणाचा गळा पकडू शकणार आहे आणि हे जर मी असं केलं तर मी माझं काम कधी करू. तर माझ्याकडे तेवढी एनर्जी नाही."."मी फक्त याकडे दुर्लक्ष करते. मी कोणत्याही निगेटिव्ह कमेंटला उत्तर द्यायच्या भानगडीत पडत नाही. मी माझी माझी मला जे वाटतं ते पोस्ट करते. तुम्हाला ती बघायची असेल, तुम्हाला आवडत असेल तर आनंद आहे. एक चांगला ग्रुप तयार होतो. काही चांगली माणसं या माध्यमातून जोडली जातात. अनेक सुंदर गोष्टी सोशल मीडियामुळे करता येते. तर मी या चांगल्या गोष्टी कशाला सोडू म्हणून मी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते.".सिनेमा रिलीज होण्यापूर्वीच 25 वर्षीय मराठी अभिनेत्याने संपवलं आयुष्य ; सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणूनही होता कार्यरत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.