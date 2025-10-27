Premier

"मी निगेटिव्ह कमेंट्सला उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडत नाही" ट्रोलिंगवर स्पृहाने मांडलं स्पष्ट मत

Spruha Joshi Slammed Trollers : अभिनेत्री स्पृहा जोशीने सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलं. काय म्हणाली निगेटिव्ह कमेंट्सबाबत स्पृहा जाणून घेऊया .
Spruha Joshi Slammed Trollers

Spruha Joshi Slammed Trollers

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी अभिनेत्री, कवियित्री,लेखिका आणि गीतकार स्पृहा जोशीने प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं अढळ स्थान निर्माण केलं आहे. सोशल मीडियावर तिच्या लेटेस्ट फोटोशूटची चर्चा सध्या पाहायला मिळत आहे.नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने ट्रोलिंग आणि निगेटिव्ह कमेंट्सबाबत तिचं मत मांडलं.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com