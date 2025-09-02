अलिबागमधील प्रकरणावरून शाहरुखची लेक गोत्यात ! शेतकरी म्हणून ओळख दाखवणं पडलं महागात ?

News : बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खानची लेक सुहाना खान अलिबागमध्ये जमीन खरेदी केल्यामुळे अडचणीत आली आहे. किंग या आगामी सिनेमामुळे चर्चेत असलेल्या सुहानाने काही काळापूर्वी अलिबागमध्ये करोडोची जमीन खरेदी केली होती. पण आता समोर आलेल्या रिपोर्ट्समुळे सुहाना अडचणीत सापडली आहे. .मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सुहानाने जमीन खरेदी करताना कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतली नसल्याचं समोर आलं आहे. ही जमीन शेतजमीन असून त्याला आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या तिने घेतल्या नसल्याचं समोर आलं आहे. तिने ही जमीन १२.९१ करोड रुपयांना विकत घेतली होती. ही जमीन अलिबाग जवळील थळ गावात आहे. ही जमीन सरकारने तेथील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिली होती. पण आता तिची विक्री करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. .रिपोर्ट्समध्ये असं म्हटलं आहे की, सुहानाने ही जमीन तीन बहिणींकडून विकत घेतली होती. या बहिणींची नावे अंजली, रेखा आणि प्रिया अशी आहे. त्यांना ही जमीन त्यांच्या पालकांकडून मिळाली होती. पण ही जमीन सरकारकडून शेतीसाठी या कुटूंबाला देण्यात आली होती. .सुहानाने या खरेदीवेळी ७७. ४६ लाख रुपयांची स्टॅम्प ड्युटीही भरली आहे. सध्या या प्रकरणावर अधिक तपास आहे. तहसीलदाराकडून निष्पक्ष तपासाची मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे ही जमीन खरेदी केल्यानंतर सुहानाने अलिबागमध्ये समुद्र किनाऱ्याजवळ आणखी एक जमीन विकत घेतली असून तिची किंमत १० करोड रुपये आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.