Premier

अलिबागमधील प्रकरणावरून शाहरुखची लेक गोत्यात ! शेतकरी म्हणून ओळख दाखवणं पडलं महागात ?

Suhana Khan Lands In Trouble Over Alibaug Land Purchase : अभिनेता शाहरुख खानची लेक सुहाना खानच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अलिबाग जमीन खरेदी प्रकरणावरून सुहाना गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
अलिबागमधील प्रकरणावरून शाहरुखची लेक गोत्यात ! शेतकरी म्हणून ओळख दाखवणं पडलं महागात ?
kimaya narayan
Updated on

News : बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खानची लेक सुहाना खान अलिबागमध्ये जमीन खरेदी केल्यामुळे अडचणीत आली आहे. किंग या आगामी सिनेमामुळे चर्चेत असलेल्या सुहानाने काही काळापूर्वी अलिबागमध्ये करोडोची जमीन खरेदी केली होती. पण आता समोर आलेल्या रिपोर्ट्समुळे सुहाना अडचणीत सापडली आहे.

Loading content, please wait...
Land Acquisition
shah rukh khan
suhana khan
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com