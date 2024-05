Sarfarosh : आमिरची आपुलकी आणि सोनालीची गळाभेट; 25 वर्षांनंतर 'सरफरोश'च्या टीमला भेटून सुकन्या भारावल्या

सुकन्या यांची खास पोस्ट

सोशल मीडियावर सुकन्या यांनी खास पोस्ट लिहीत सिनेमाच्या संपूर्ण टीमचे आभार मानले. त्या म्हणाल्या,"कालचा दिवस खास होता.... माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच असे घडतं होते.... आपण एखादा सिनेमा करतो आणि काही वर्षांनी तो गतस्मृतीत जातो.... पण ' सरफरोष ' हा सगळ्याच दृष्टीने माझ्यासाठी विशेष उल्लेखनीय चित्रपट आहे.आमिर खान माझा लाडका अभिनेता त्याच्याबरोबर काम करण्याची संधी मला मिळणार होती. माझी आणि जॉन Mathew matthan ची पहिली भेट... दिल्लीतले चित्रीकरण.... माझी,सोनालीची आणि स्मिता जयकर ची झालेली घट्ट मैत्री... आम्ही केलेली धमाल.... त्या चित्रपटाला काल २५ वर्षे झाली आणि त्या निमित्तानेरेडिओ नशाने ठेवलेला खास show.... Thank you so much रो टॉक्स .... त्यानिमित्ताने झालेलं re union.... सगळ्या जुन्या आठवणी.... शूटिंग दरम्यान झालेल्या गमती जमती.... इतक्या वर्षांनी सोनालीने मारलेली घट्ट मिठी ... आमिर चे मराठी बोलण,वागण्यातला आपलेपणा,काळजी... मनोज जोशी ची भेट....जॉन आणि आभा चे अगत्याचे आमंत्रण.... जॉन चां साधेपणा... त्याच्या कुटुंबाचा आपलेपणा... भारवून गेले होते. .... पुन्हा पुन्हा भेटत राहू"

सोबत त्यांनी सिनेमाचे दिग्दर्शक जॉन, सोनाली बेंद्रे आणि आमिर खान यांच्यासोबतचे फोटो शेअर केले आहेत.