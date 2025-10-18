Premier

"एक शब्द जरी बोलली तरी तिचा आवाज कायमचा जाईल" जेव्हा हाऊसफुल्ल नाटकादरम्यान डॉक्टरांनी सुकन्या यांना दिलेली WARNING !

Sukanya Mone About To Lost Her Voice During Lekure Udand Zali Natak : लेकुरे उदंड झाली या नाटकाच्या दरम्यान सुकन्या मोने या जवळपास त्यांचा आवाज कायमचा गमावणार होत्या. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया.
Sukanya Mone About To Lost Her Voice During Lekure Udand Zali Natak

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेत्री सुकन्या मोने यांनी विविध भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं आहे. फक्त मराठीच नाही तर त्यांनी हिंदी सिनेमा आणि मालिकांमध्येही काम केलं आहे. त्यांची एक जुनी मुलाखत पुन्हा चर्चेत आली आहे.

prashant damle
