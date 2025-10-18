"एक शब्द जरी बोलली तरी तिचा आवाज कायमचा जाईल" जेव्हा हाऊसफुल्ल नाटकादरम्यान डॉक्टरांनी सुकन्या यांना दिलेली WARNING !

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेत्री सुकन्या मोने यांनी विविध भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं आहे. फक्त मराठीच नाही तर त्यांनी हिंदी सिनेमा आणि मालिकांमध्येही काम केलं आहे. त्यांची एक जुनी मुलाखत पुन्हा चर्चेत आली आहे. .प्रशांत दामले यांच्या तेरा हजार नाबाद विक्रमी प्रयोगानिमित्त स्मृतिगंध या चॅनेलने आयोजित केलेल्या मुलाखतीत सुकन्या यांनी नाटकाच्या दरम्यान घडलेली घटना सांगितली. प्रशांत दामले यांच्याबरोबर सुकन्या यांनी लेकुरे उदंड झाली या नाटकात काम केलं. या नाटकाचे हाऊसफुल्ल प्रयोग सुरु असताना अचानक सुकन्या यांची तब्येत बिघडली. .सुकन्या यांनी सांगितलं की, "लेकुरे उदंड झाली या नाटकाचे दहा प्रयोग उत्तम झाले. त्यानंतर मला खोकला यायचा, मी आत जायचे उलटी करायचे. एकदा चक्कर आली. शिवाजी मंदिरमध्ये हे घडलं. तेव्हा प्रशांत मला डॉक्टरांकडे घेऊन गेला. तेव्हा डॉक्टर म्हणाले की ही आता एक शब्द जरी बोलली तरीही हिची वाचा पुन्हा जाईल. कारण घशात मला सगळे फोड आले होते. ते जर जॉईंट झाले परत तर तिची वाचा जाईल. मी मी या लोकांना रिप्लेस करण्याविषयी सुचवलं."."पण प्रशांत आणि सुधीर भट यांचा रिप्लेसमेंटवर विश्वास नाही. शक्यतो रिप्लेसमेंट करत नाहीत. त्यावेळी सगळे कंत्राट शो मिळाले होते. ते सगळे चांगल्या ठिकाणी होते. सुधीर म्हणाला की आपण करूया. प्रशांतही तयार झाला. त्याने आयडिया काढली आणि त्याच्यामुळे मला आत्मविश्वास मिळाला. तुझे सगळे संवाद आम्ही म्हणू पण फक्त तू उभी राहा."."त्यानंतर प्रशांत प्रत्येक प्रयोगाला घोषणा करायचा. प्रेक्षकांना माझ्या तब्येतीविषयी माहिती द्यायचा. त्यांनतर जयवंत वाडकर, हा, सुनील तावडे हे सगळेजण माझे संवाद म्हणायचे. "अच्छा म्हणजे राणीसरकारांना हे म्हणायचं आहे का ?" असं संवाद त्यांचे असायचे. मी फक्त हावभाव करायचे. माझी सगळी गाणी हे म्हणायचे. हे दहा प्रयोग त्याने असं केलं नसतं तर मी माझा आत्मविश्वास गमावला असता. मी पुन्हा स्टेजवर उभे राहू शकले नसते. हे फक्त त्याने केलं."."माझ्या मनात तिच्याविषयी फक्त प्रेम आणि आदर" रेवतीसोबत झालेल्या ब्रेकअपवर पहिल्यांदाच व्यक्त झाला आदिश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.