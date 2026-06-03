मैत्रिणीसाठी लिची घेऊन आलेल्या सुप्रिया पाठारेंच्या डब्यात निघाली भलतीच गोष्ट ! Video पाहून होईल हसू अनावर

Entertainment News : मराठी कलाकार सोशल मीडियावरही बरेच सक्रिय आहेत. सेटवरील अनेक गंमती जमती ते शेअर करत असतात. गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेत्री सुप्रिया पाठारे त्यांनी शेअर केलेल्या डायबिटीसवरील रामबाण उपायामुळे चर्चेत आल्या आहेत. त्यातच त्यांचा आणखी एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .सुप्रिया यांनी सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ शेअर केला. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांना हसू अनावर झालं. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया. .व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळतंय की, सुप्रिया सध्या शूटिंगमध्ये बिझी आहेत. तर मेकअप रूममधील गंमत त्यांची मैत्रीण आणि अभिनेत्री मृणाल देशपांडेने शेअर केली. ज्यात मृणाल आज सुप्रियाने माझ्यासाठी लिची आणली आहे आणि मला लिची खूप आवडते असं म्हणताना दिसतात. त्यावर सुप्रिया हसतात आणि त्यांनी सकाळी लिची सोलून डब्यात ठेवली आणि ती फ्रिजमध्ये ठेवली. म्हणजे शूटिंगच्या लोकेशनवर पोहोचल्यावर बाराच्या दरम्यान खायचा असा प्लॅन केला होता. पण जेव्हा त्यांनी सेटवर डबा खोलला तेव्हा त्यात लिची ऐवजी पिठाचे गोळे निघाले जे पीठ त्यांनी मळून ठेवलं होतं. स्वतःच्याच मूर्खपणावर सुप्रिया यांना हसू अनावर झालं..अनेकांनी कमेंट करत सुप्रिया यांची खिल्ली उडवली. "वय झालं की अस होत, सगळ्यांचंच. .. फ्रीज उघडून 5 minutes झाले,तरी लक्षात येत नाही कीं आपण कशासाठी उघडला आहे फ्रीज","मी तर मोबाईल फ्रीजमध्ये ठेवून घरभर शोधत होते","अरे सुपुताई काय करायचं तुझं कशी सर भोळी आहेस ग ओ स्वीट" अशा कमेंट्स अनेकांनी केल्या आहेत..सुप्रिया यांनी अखेरचं साधी माणसं या मालिकेत काम केलं आहे. याशिवाय त्यांची होणार सून मी या घरची, पुढचं पाऊल या मालिका गाजल्या होत्या. ."आपण का भीक मागायची त्यांच्याकडे?" सुकन्या मोने यांनी उघड केलं हिंदी मालिका सोडण्याचं खरं कारण, म्हणाल्या...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.