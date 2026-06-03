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मैत्रिणीसाठी लिची घेऊन आलेल्या सुप्रिया पाठारेंच्या डब्यात निघाली भलतीच गोष्ट ! Video पाहून होईल हसू अनावर

Supriya Pathare Funny Video Went Viral : अभिनेत्री सुप्रिया पाठारे यांचा सध्या एक भन्नाट व्हिडीओ व्हायरल होतो आहे. रोजच्या घाई गडबडीत लिचीचा डबा समजून सुप्रिया यांनी काय आणलं जाणून घेऊया.
Supriya Pathare

Supriya Pathare Funny Video Went Viral

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : मराठी कलाकार सोशल मीडियावरही बरेच सक्रिय आहेत. सेटवरील अनेक गंमती जमती ते शेअर करत असतात. गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेत्री सुप्रिया पाठारे त्यांनी शेअर केलेल्या डायबिटीसवरील रामबाण उपायामुळे चर्चेत आल्या आहेत. त्यातच त्यांचा आणखी एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

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