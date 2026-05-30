पीरिअड्स सुरू असतानाही अभिनेत्रीचं पूलमध्ये शूटिंग, अभिनेत्रीने सांगितला पाण्यात 8 तास सीनचा अनुभव, म्हणाली....

ISHQBAAAZ ACTRESS POOL SCENE STORY: सिनेसृष्टीमध्ये कलाकार अभिनय करताना जीव ओतून काम करतात. काही कलाकार अभिनय करताना सीन जिवंत वाटावा यासाठी वाट्टेल ते करण्यासाठी तयार असतात. काही काही सेलिब्रिटी तर खतरनाक स्टंट सुद्धा करतात. अशातच हिंदी मालिका विश्वातील एका अभिनेत्रीनं पिरेड्समध्ये पाण्यातील ८ तास शुटिंगचा अनुभव शेअर केलाय. सध्या सोशल मीडियावर तिच्या वक्तव्याची चर्चा रंगलीय. .हिंदी मालिका विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री सुरभी चांदना हिने अनेक मालिकांमध्ये काम केलय. त्यात तिच्या 'इश्कबाज' 'नागिन' या मालिका लोकप्रिय ठरल्या. या मालिकांनी प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. अशातच एका मुलाखतीत सुरभीनं मनोरंजन विश्वातील एका संवेदनशिल विषयावर मनमोकळ्या गप्पा मारल्यात. यावेळी तिने शुटिंगच्या वेळी पीरियड्स आले असताना स्विमिंगचे सीन कसे दिले? याबद्दलचा अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केलाय..ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली की, 'मासिक पाळी ही महिलांसाठी सामान्य आणि नैसर्गिक गोष्ट आहे. परंतु लोक या गोष्टी उघडपणे का नाही बोलत? जेव्हा महिला कलाकरांना सेटवर १४ १४ तास काम करावं लागतं त्यावेळी तिथे पीरियड्स येणं सहाजिकच आहे. जेव्हा माझ्या पीरियड्सची डेट असते त्यावेळी मी तयारीने सेटवर येते. अनेकवेळा मी स्पॉट दादांकडून सॅनिटरी पॅड मागवले आहेत. परंतु मला या सगळ्यात कोणती लाज वाटत नाही.'.दरम्यान यावेळी तिने 'इश्कबाज' मालिकेच्या सेटवरचा किस्सा शेअर केलाय. ती म्हणाली की, 'मालिकेच्या कथेत एक सीन होता, ज्यात मला पूलमध्ये उतरून सीन करायचा होता. माझ्या पीरियड्सच्या पहिल्याच दिवशी शुटिंग होतं. पहिल्या दिवशी होणाऱ्या वेदना, आणि पाण्यातील ते सीन्स यामुळे मी खूप घाबरले होते. मी निर्मात्या गुल मॅमना कॉल केला. त्यांना माझी अडचण सांगितलं. त्यांनी मला धीर देत 'काळजी करु नकोस हे नॉर्मल आहे.' असं म्हटलं. नंतर मी सेटवर गेले आणि त्या पाण्यात तब्बल ६ ते ८ तास शुट केलं. ते ८ तास कसे निघून गेले माझं मलाच कळलं नाही.'.'मासिक पाळी हा महिल्यांच्या शरीराचा एक नैसर्गिक भाग आहे. यासाठी महिलांना कोणत्या विचित्र वागणूक देण्याची गरज नाही.' दरम्यान सुरभी पीरियड्सबद्दल मांडलेल्या मताची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर होतोय. नेटकरी तिच्या स्पष्ट विचारांचं कौतूक करताना पहायला मिळताय.