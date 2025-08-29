तमन्ना भाटिया आणि डायना पेंटी यांचा 'डू यू वाना पार्टनर' या कॉमेडी-ड्रामा मालिकेचा ट्रेलर प्रदर्शित

प्राईम व्हिडिओने ‘डू यू वाना पार्टनर’ या नवीन हिंदी ओरिजिनल कॉमेडी-ड्रामा मालिकेचा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे.या मालिकेचे निर्माते करण जोहर, अदार पूनावाला आणि अपूर्व मेहता असून, दिग्दर्शन कॉलिन डी’कुन्हा आणि अर्चित कुमार यांनी केले आहे.तमन्ना भाटिया, डायना पेंटी, जावेद जाफरी, नकुल मेहता यांसारखे अनेक लोकप्रिय कलाकार यात मुख्य भूमिकेत आहेत, तर मालिकेचा प्रीमियर 12 सप्टेंबर रोजी होणार आहे..Entertainment News : भारताचे आघाडीचे मनोरंजन व्यासपीठ प्राईम व्हिडिओने आज आपल्या आगामी हिंदी ओरिजिनल कॉमेडी-ड्रामा मालिकेचा ‘डू यू वाना पार्टनर’ चा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. ही मालिका धर्मॅटिक एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली तयार करण्यात आली आहे. या मालिकेचे निर्माते करण जोहर, अदार पूनावाला आणि अपूर्व मेहता आहेत, तर शोमेन मिश्रा आणि अर्चित कुमार कार्यकारी निर्माते (एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्यूसर्स) आहेत. मालिकेचे दिग्दर्शन कॉलिन डी’कुन्हा आणि अर्चित कुमार यांनी केले आहे. पटकथा नंदिनी गुप्ता, आर्ष वोरा आणि मिथुन गांगोपाध्याय यांनी लिहिली आहे, तर संकल्पना मिथुन गांगोपाध्याय आणि निशांत नायक यांची आहे..या मालिकेत प्रमुख भूमिकांमध्ये तमन्ना भाटिया आणि डायना पेंटी झळकणार असून त्यांच्यासोबत जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, सूफी मोतीवाला आणि रणविजय सिना महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. ‘डू यू वाना पार्टनर’ चा प्रीमियर 12 सप्टेंबर रोजी भारतासह 240 पेक्षा अधिक देशांमध्ये फक्त प्राईम व्हिडिओवर केला जाणार आहे..या मालिकेचा ट्रेलर एका जोशपूर्ण पार्श्वसंगीतासह सुरू होतो आणि आपल्या दोन जिवलग मैत्रिणी – शिखा (तमन्ना भाटिया) आणि अनाहिता (डायना पेंटी) यांच्या आयुष्याची झलक दाखवतो. या दोघी मिळून स्वतःचा क्राफ्ट बीअर ब्रँड सुरू करण्याच्या कल्पनेसह स्टार्टअप जगतात पाऊल टाकतात. यानंतर सुरू होते एक धमाल आणि ऊर्जा भरलेली सफर – ज्यात बीअर उद्योगातील दिग्गज, माफिया आणि असे काही ‘जुगाड’ समोर येतात, ज्याची त्यांनी कल्पनाही केली नव्हती..परंतु खरा प्रश्न असा आहे – त्या हे रूढ मत मोडू शकतील का की स्त्रिया बीअर तयार करू शकत नाहीत? त्या स्वतःच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्यातून बाहेर पडू शकतील का? की त्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याआधीच तुटून जाईल?.“‘डू यू वाना पार्टनर’ही एक अशी मालिका आहे जी खोल, भावनिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची असूनही मजेशीर आहे. या शोची खरी खासियत म्हणजे ही कथा महिला मैत्री आणि बहिणीच्या नात्याचा उत्सव साजरा करते – कोणत्याही लिंगविरोधाशिवाय,” असे तमन्ना भाटियाने सांगितले. “ही मालिका मैत्री, संघर्ष आणि वेडसर कल्पनांना सत्यात उतरवण्याच्या धाडसाचा उत्सव आहे. ‘शिखा’ हा माझ्यासाठी एक परिवर्तनात्मक अनुभव ठरला. प्राईम व्हिडिओसोबत पुन्हा एकत्र काम करताना मला अतिशय आनंद होत आहे आणि जगभरातील प्रेक्षकांनी आमच्या या साहसी आणि प्रेरणादायी प्रवासाचा अनुभव घ्यावा, अशी माझी अपेक्षा आहे.”.“‘डू यू वाना पार्टनर’ ची कथा ऐकताना मला सर्वात जास्त भावली ती शिखा आणि अनाहिता यांच्यातील खरी आणि खोल मैत्री. स्क्रीनवर अशी केमिस्ट्री फारच कमी वेळा दिसते,” असे डायना पेंटी म्हणाली. “अनाहिता हा एक असा पात्र आहे, जी आपल्या स्वप्नांसाठी निःसंशय धैर्याने आणि चिकाटीने लढते, तिच्या मैत्रिणीसोबत खंबीरपणे उभी राहते आणि उद्योजकतेच्या वाटचालीत येणाऱ्या सर्व अडचणींवर मात करते. ही मालिका खऱ्या अर्थाने प्रेम, जिद्द आणि उत्कटतेने बनवली आहे आणि मला आनंद आहे की जगभरातील प्रेक्षक याचा अनुभव घेतील.”.FAQs : Q1. ‘डू यू वाना पार्टनर’ ही मालिका कुठे पाहता येईल?👉 फक्त प्राईम व्हिडिओवर.Q2. मालिकेचा प्रीमियर कधी आहे?👉 12 सप्टेंबर रोजी.Q3. मालिकेचे निर्माते कोण आहेत?👉 करण जोहर, अदार पूनावाला आणि अपूर्व मेहता.Q4. प्रमुख कलाकार कोण आहेत?👉 तमन्ना भाटिया, डायना पेंटी, जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, रणविजय सिना इत्यादी.Q5. ही मालिका किती देशांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे?👉 भारतासह 240 पेक्षा अधिक देशांमध्ये..गुंड्याभाऊ हरपले ! ज्येष्ठ अभिनेते बाळ कर्वे यांचे निधन; मराठी सिनेविश्वावर शोककळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.