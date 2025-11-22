"यांच्या फार्महाऊसवर येणाऱ्या अभिनेत्रींनाच हे सिनेमात घेतात" नाना पाटेकरानंतर तनुश्रीचा सलमानवर निशाणा ?

Entertainment News : बॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील ग्रुपीजम हा काही नवीन नाही. आजवर यावर बरेच आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. अभिनेत्री तनुश्री दत्ता तिच्या वादग्रस्त विधानांसाठी प्रसिद्ध आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने बॉलिवूडवर पुन्हा आरोप केले आहेत. .तनुश्रीने नुकतीच पिंकविलाला मुलाखत दिली. यावेळी तिने बॉलिवुडविषयी काही धक्कादायक खुलासे केले. पण तिने केलेल्या आरोपांमुळे तिने आता नाना पाटेकर नाही तर दुसऱ्याच अभिनेत्यांवर निशाणा साधल्याचं म्हटलं जातंय. .तनुश्री म्हणाली की,"माझ्यासोबत एक गोष्ट सतत घडली आहे आणि अजूनही घडते ती म्हणजे अजूनही मुंबईत ही जी फिल्म इंडस्ट्रीत लॉबी करतेय. जी त्यांच्या अभिनेत्रींना सतत सगळीकडे काम देण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजे आम्ही, आमच्या सारख्या अभिनेत्री जिथे काम करतात तिथेही त्यांना घुसवलं जातं. आम्ही खूप इनामदारीने काम करतो, कमी मानधनात काम करतो पण आम्ही खुश असतो. "."आयटम गाणी पण करेन पण काही चुकीचं काम करणार नाही. मी छोट्या कपड्यांमध्ये नाचतेय पण मी काही दुसऱ्यासोबत जाऊन काही चुकीचं काम करत नाहीये. अरे ही हिरोईन माझ्या फार्महाऊसवर येत नाही मग हिला मी कशाला पुढे जाऊ देऊ ? असे काही जणांचे विचार असतात. फार्महाऊसवर जाणाऱ्या अभिनेत्रींना सगळ्या प्रोजेक्ट्समध्ये घेतलं जातं. मला नंतर समजतं."."तुम्हाला कधीच कळणार नाही एखाद्या प्रोजेक्टमधून तुमचं नाव काढून टाकलंय, किंवा तुमचं काम खराब केलं गेलं आहे. परस्पर नकार दिला गेला आहे. या गोष्टी मला नंतर कळल्या आहेत." असं ती पुढे म्हणाली..तनुश्रीच्या मुलाखतीमुळे आता नाना पाटेकरांपाठोपाठ तनुश्रीने सलमानवर निशाणा साधल्याचे म्हटलं जात आहे. बिग बॉसवरही तिने टीका केल्यामुळे या चर्चा वाढल्या आहेत. .कलेच्या मृत्यूनंतर अद्वैतच्या आयुष्यात नव्या व्यक्तीची एंट्री ! प्रेक्षक म्हणाले "बॉलिवूड सिनेमाची कॉपी".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.