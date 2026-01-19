Premier

"त्या सेटवर माझी किंमत केली जायची नाही" लक्ष्मीनिवास फेम अभिनेत्रीचे आरोप ; आता गाजवतेय बिग बॉस मराठी

Laxminiwas Fame Actress Put Allegation On Serial Cast & Crew : लक्ष्मीनिवास मालिकेत काम करणाऱ्या अभिनेत्रीने मालिकेच्या दिग्दर्शकावर आणि कास्टवर आरोप केले आहेत. ही अभिनेत्री सध्या बिग बॉस गाजवतेय.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका असलेल्या लक्ष्मीनिवास मालिकेच्या कास्ट आणि दिग्दर्शकावर आरोप केले आहेत. ही अभिनेत्री सध्या बिग बॉस मराठी गाजवतेय. काय म्हणाली ही अभिनेत्री आणि काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.

