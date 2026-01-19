"त्या सेटवर माझी किंमत केली जायची नाही" लक्ष्मीनिवास फेम अभिनेत्रीचे आरोप ; आता गाजवतेय बिग बॉस मराठी

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका असलेल्या लक्ष्मीनिवास मालिकेच्या कास्ट आणि दिग्दर्शकावर आरोप केले आहेत. ही अभिनेत्री सध्या बिग बॉस मराठी गाजवतेय. काय म्हणाली ही अभिनेत्री आणि काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे तन्वी कोलते. सध्या बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सिझनमध्ये सहभागी असलेली ही स्पर्धक पहिल्या दिवसापासून चर्चेत आहे. सध्या तिची एक मुलाखत चर्चेत आहे ज्यात तिने लक्ष्मीनिवास मालिकेच्या सेटवर तिला आलेला अनुभव शेअर केला. .इट्स मज्जाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तन्वी म्हणाली की,"मी आधी जिथे काम करत होते ना तिथे मला एका भल्या व्यक्तीने सांगितलं होतं की तुला कळतंय का ? You are waste. तू कचरा कचरा आहेस कचरा. तुला जे आयुष्यात करायचं आहे ना ते तू करत नाहीयेस. मला त्या व्यक्तीला दाखवायचं आहे की तो कचरा तुमच्या आयुष्यातून निघून गेला आहे. त्या कचऱ्याला त्याची किंमत कळली आहे. तो कचरा कचरा नव्हताच. तो कचरा आता स्वतःच नाव करणार आहे. मी त्या व्यक्तीला थँक्यू म्हणेन मला चार चौघांमध्ये कचरा म्हटल्यासाठी. त्यामुळे मला अक्कल आली."."तिथे असंच आहे की मी लहान आहे. मी कॅरेक्टर रोल करते. त्यामुळे तसं नाहीये ग, त्यांना असं म्हणायचं नव्हतं. समजावण्याची पद्धत वेगळी आहे. पण तुम्ही चारचौघांसमोर कचरा म्हणता. मला माहितीये मी युनिक आहे. मी पहिल्या दिवसापासून रडारवर होते. लोक माझी अजूनही वाट बघतात. तन्वी कोलते कशी तयार होऊन येते. मी लहान गावातून आले असले तरीही माझा ड्रेसिंग सेन्स चांगला आहे. त्यामुळे लोक जळायची. "."लीड आणि कॅरॅक्टर आर्टिस्ट मध्ये फरक नसतो. तुम्हाला कुणाच्या कानाखाली मारायची असेल तर कॅरॅक्टर आर्टिस्टचं लागतो ना. आम्हाला फिलर म्हणून वापरू नका. त्यामुळे मी सेटवर जास्त वेळ स्पॉट दादा, हेअर आणि मेकअप आर्टिस्ट यांच्याबरोबर घालवायचे. "."मला असं वाटत होतं तिथे माझी किंमत नाहीये. जर सीन रेडी नाहीये आणि प्रॉडक्शन हेड आले आहेत तर मुद्दाम मला आधीपासून सीन समजावयाला घेणं आणि मग त्यांना कारण देताना हिला सीन समजावत होतो असं सांगणं. म्हणजे माझ्यामुळे उशीर झाला असं दाखवणं. यावरून मी बोलली. लीड अभिनेत्याला किंवा सिनियर कलाकाराला बोलता येत नाही म्हणून खालच्या कलाकारांना ओरडणं हे प्रकार केले जायचे. "."माझ्यावर बॉडीशेमिंग अनेकदा केलं गेलं आहे. मी सेटवर अंगभर कपडे घालून यायचे. पण तुम्ही दिलेल्या कपड्यांमध्ये माझी फिगर दिसत असेल तर त्यावर बोलायचं नाही. यावर मी अनेकदा बोलले आहे. सुरुवातीला मी नर्व्हस असायचे पण नंतर मी त्यातून नीट झाल्यावरही माझ्यावरच आरोप केले जायचे. असं बऱ्याचदा घडलं आहे. मी जेव्हा मालिका सोडल्याचा मेल टाकला तेव्हा कारण बदलण्यासाठी मला मेल बदल म्हणून सांगण्यात आलं. मी नकार दिला. कारण माझं लग्न ठरलं आहे असा मी मेल टाकला आणि नंतर मी दुसऱ्या प्रोजेक्टमध्ये दिसले आणि तुम्ही माझी बदनामी केली तर माझं नाव खराब होणार आहे. त्यामुळे खरं कारण सांगून मी मेल टाकला आणि मालिका सोडली. .गानसम्राज्ञीच्या बहिणीशी अफेअर करणं संगीतकाराला पडलेलं महागात ! स्वतःच्याच घरातून झाला बेघर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.