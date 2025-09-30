"टीव्हीने तेव्हा इंडस्ट्री तारली..." तेजश्रीने घेतली मालिकाविश्वाची बाजू; "आम्ही दिवसाला 15-20 सीन.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील गुणी आणि प्रतिभावान अभिनेत्री तेजश्री प्रधान सतत चर्चेत असते. तिचे विचार, मतं ऐकणं अनेकांना आवडतं. सध्या टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीवर खूप टीका होतेय. याबाबत तिने भाष्य केलं. काय म्हणाली तेजश्री जाणून घेऊया. .तेजश्रीने महाराष्ट्र टाईम्सला मुलाखत दिली होती. यावेळी तिने मालिकाविश्वाची बाजू घेतली. मालिकाविश्वात असणारा दबाव, ती सतत मालिकांमध्ये काम का करते यावर तिने भाष्य केलं. .तेजश्री म्हणाली की,"मी मालिका करत असताना माझ्या दुसऱ्या नाटकात माझ्याबरोबर प्रशांत दादा होते. ते कायम असंच सहज बरंच काही बोलून जातात. नाटकाचे 20-22 प्रयोग झाले होते आणि एकदा ते असंच बोलले की तेजू जे माध्यम आपल्याला बोलावतं ना त्याकडे पाठ नाही फिरवायची. ते वाक्य आणि तो दिवस मी ते विसरले नाहीये. टेलिव्हिजन हे माध्यम माझ्यासाठी इतकं करेक्ट ठरलं आहे आयुष्यात की मला खात्री आहे ते माध्यम बोलवणार. मी आजपर्यंत कधीही त्याच्याकडे पाठ फिरवली नाही."."मी सुबोध दादाच्या एका शब्दाशी सहमत आहे की हे जे फक्त सिनेमे करणारे कलाकार आहेत ना ते जेव्हा टेलिव्हिजनला येतात ना तेव्हा जेव्हा त्यांच्यासमोर हा घ्या सीन, पंधरा मिनिटात शॉट रेडी होईल. फापलते हा त्यांची. टेलिव्हिजनला दिवसाला आम्ही पंधरा किंवा वीस सीन सुद्धा करतो. कधी कधी तुम्हाला सलग दोन पानं बोलायची असतात आणि तो सीन तुम्ही सेटवर आल्यावर तो सीन लिहून होतोय, थोडा करेक्ट होतोय. डिरेक्टरला तुम्हाला मदत करायची असते पण त्याच्यासमोर इतरही गोष्टी असतात त्यामुळे तुम्हाला सतत जाणवतं आहेस का रेडी ? करूया का ? त्यामुळे टेलिव्हिजनमध्ये तुमच्या मेंदूला जो एक स्पीड मिळतो विचारांचा, प्रोसेसचा तो मॅच करणं सोपी गोष्ट नाहीये. "."कदाचित टेलिव्हिजनमध्ये जितका सिनेमाला लॉजिकली विचार केला जातो तितका केला जात नसेल पण कदाचित हा विचार केला जातो की तितकं लॉजिकली विचार न करणारी माणसं हे माध्यम पाहतात त्यामुळे ते जेवढं लॉजिकली जातात तेवढच लॉजिक त्यांना देऊया. टेलिव्हिजनबद्दल खूप सहज बोललं जातं पण जेव्हा कोरोना आला तेव्हा टेलिव्हिजनने प्रत्येक इंडस्ट्रीला तारलं होतं. तुम्हाला तुमचा करोडोंचा सिनेमा प्रोमोट करायला टीव्हीवर यावं लागतं म्हणजे जेवढा तुम्हाला तो जेवढा अप्रगल्भ वाटतो तितका नाहीये." असं ती म्हणाली..सेल्स गर्ल म्हणून काम करणारी तरुणी आता आहे बॉलिवूडची डान्सिंग क्वीन ! मानधनाचा आकडा वाचून व्हाल थक्क .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.