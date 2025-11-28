Premier

Swanandi Mangalsutra Trend: जान्हवीनंतर आता स्वानंदीचं मंगळसूत्र ट्रेण्डवर, तेजश्रीच्या हटके स्टाईलला पसंती

Tejashri Pradhan’s Swanandi Mangalsutra Trend Goes Viral: ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मालिकेत तेजश्री प्रधानने साकारलेल्या स्वानंदीच्या लुकमधील नवं मंगळसूत्र प्रचंड व्हायरल होत आहे.
Tejashri Pradhan’s Swanandi Mangalsutra Trend Goes Viral

Tejashri Pradhan’s Swanandi Mangalsutra Trend Goes Viral

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

तेजश्री प्रधान हिच्या अभिनयाच्या लाखो चाहते आहेत. तेजश्री ही नेहमी तिच्या हटके अंदाजामुळे ओळखली जाते. तिने आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं आहे. याआधी तेजश्री जान्हवी, शुभ्रा म्हणून सुद्धा प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहचली होती. त्यावेळी जान्हवीचं मंगळसूत्र महिला चाहत्यांना प्रचंड आवडलं होतं. त्याकाळी जान्हवीच्या मंगळसुत्राचा ट्रेंड आला होता. आता पुन्हा हा ट्रेण्ड सुरु झालाय.

Loading content, please wait...
viral
marathi
Marathi Actress
trend
Video
actress
Entertainment news
Tejashree Pradhan
viral video
viral post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com