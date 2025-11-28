Swanandi Mangalsutra Trend: जान्हवीनंतर आता स्वानंदीचं मंगळसूत्र ट्रेण्डवर, तेजश्रीच्या हटके स्टाईलला पसंती

तेजश्री प्रधान हिच्या अभिनयाच्या लाखो चाहते आहेत. तेजश्री ही नेहमी तिच्या हटके अंदाजामुळे ओळखली जाते. तिने आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं आहे. याआधी तेजश्री जान्हवी, शुभ्रा म्हणून सुद्धा प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहचली होती. त्यावेळी जान्हवीचं मंगळसूत्र महिला चाहत्यांना प्रचंड आवडलं होतं. त्याकाळी जान्हवीच्या मंगळसुत्राचा ट्रेंड आला होता. आता पुन्हा हा ट्रेण्ड सुरु झालाय. .सध्या तेजश्री प्रधानची वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेत स्वानंदीची भूमिका साकारत आहे. सध्या मालिकेत वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहेत. मालिकेत सध्या स्वानंदी आणि समरचं नुकतंच लग्न झालेलं दाखवण्यात आलं होतं. या लग्नाच्या ट्रॅकला प्रेक्षकांनी पसंती दाखवली आहे. अशातच या मालिकेत दरवेळी प्रमाणे यावेळी देखील तेजश्रीनं आगळं-वेगळं मंगळसूत्र घातलं आहे. .वीण दोघातली ही तुटेना या मालिकेत स्वानंदीने घातलेल्या मंगळसूत्रात एका बुजाला चेन आणि दुसऱ्या बाजुला काळे मणी आणि मध्ये पेंडंट आहे. अशी खास डिझाइनर मंगळसूत्र स्वानंदीच्या गळ्यात पहायला मिळालं. याआधी देखील होणार सून मी या घरची मालिकेत जान्हवीने घातलेल्या मंगळसूत्राचा ट्रेंड आला होता. तीन लेअरचं जान्हवीचं मंगळसूत्र प्रचंड व्हायरल झालं होतं. .जान्हवीनंतर अग्गबाई-सासूबाई मालिकेत सुद्धा शुभ्राच्या मंगळसुत्राला प्रेक्षकांची पसंती मिळाली होती. मालिकेतील शुभ्राने सुद्धा हटके मंगळसूत्र घातलं होतं. आता तेजश्रीच्या या मालिकेतील मंगळसूत्र सध्या महिला प्रेक्षकांना प्रचंड भावतय. स्वानंदीचं मंगळसूत्र सध्या ट्रेंडमध्ये आलं आहे. सोशल मीडियावर सध्या वीण दोघातली ही तुटेना आणि स्वानंदीच्या मंगळसुत्राची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .दरम्यान तेजश्री प्रधान हिच्याबद्दल बोलायचं झालं तर तेजश्रीला होणार सून मी ह्या घरची मालिकेतून वेगळी ओळख मिळाली. त्यानंतर प्रेमाची गोष्ट ही मालिका सोडल्यानंतर चाहत्यांना प्रचंड धक्का बसला होता. ही मालिका सोडल्यानंतर तेजश्री पुन्हा स्वानंदीच्या पात्रात प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळतेय. .धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेत हेमा मालिनींची गैरहजेरी, सनी आणि बॉबी देओल झाले भावूक, व्हिडिओ चर्चेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.