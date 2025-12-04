Premier

हळद लागली ! थाटात पार पडला तेजस्विनी लोणारीचा हळदी समारंभ; मैत्रिणींचा डान्स आणि बरंच काही

Tejaswini Lonari Haldi Ceremony : अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीचा हळदी समारंभ थाटात पार पडला. सोशल मीडियावर तिच्या हळदीचा फोटो व्हायरल झाले आहेत. आज तेजस्विनी आणि समाधान सरवणकर यांचं लग्न पार पडणार आहे.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत लगीनघाईचा सीजन सुरु झाला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक सेलिब्रिटी जोड्या लग्नबंधनात अडकल्या. आता अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीही लग्न करतेय. नुकताच तिचा हळदी समारंभ थाटात पार पडला.

