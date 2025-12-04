हळद लागली ! थाटात पार पडला तेजस्विनी लोणारीचा हळदी समारंभ; मैत्रिणींचा डान्स आणि बरंच काही

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत लगीनघाईचा सीजन सुरु झाला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक सेलिब्रिटी जोड्या लग्नबंधनात अडकल्या. आता अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीही लग्न करतेय. नुकताच तिचा हळदी समारंभ थाटात पार पडला. .काल 3 डिसेंबरला तेजस्विनीच्या घरी तिची हळद पार पडली. कुटूंब आणि मित्र-मैत्रिणींच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. तिच्या लुकचीही चर्चा सोशल मीडियावर होते आहे. .तेजस्विनीने पिवळ्या रंगाची साडी नेसली होती. फुलांचे दागिने तिने घातले होते. तिचा लूक अनेकांना आवडला. तिच्या कुटूंबाने तिच्या भोवती वर्तुळ करत डान्स केला. तेजस्विनीने डान्स करत तिची हळद एन्जॉय केली. .तेजस्विनीचं लग्न शिवसेना शिंदे गटाचे नेते सदा सरवणकर यांचे पुत्र समाधान सरवणकर यांच्याशी होणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांचा साखरपुडा पार पडला. त्यांच्या साखरपुड्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. .तेजस्विनीच्या लगांसाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. अनेकांनी कमेंट करत तिचं अभिनंदन केलं आहे. .Video : साखरपुडा मोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सावीला गिरीजा देणार सडेतोड उत्तर; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.