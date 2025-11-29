“आईचा चेहरा म्हणजे शांतता!” अभिनेत्री ऊर्मिला जगताप सांगते; तिच्या आयुष्यातल्या ‘सुपर मॉम’ची अनोखी कहानी!

Motivational story : आईची जागा कधीच कुणी घेऊ शकत नाही. माझ्यासाठी तर आई म्हणजेच संपूर्ण विश्व आहे. तिच्या आनंदासाठी, सुखासाठी मी काहीही करू शकते. ती जगातील सर्वांत सुंदर व्यक्ती आहे- विचाराने, स्वभावाने, सगळ्याच बाबतींत माझ्यासाठी आदर्श आहे. आई घरात नसेल तर घर रिकामं वाटतं..ती बाहेर गेली असेल तरी घरात काही तरी चुकल्यासारखं वाटतं. तिचा चेहरा बघितल्याशिवाय मन शांत होत नाही. घरात शिरताना पहिला विचार हाच असतो, की ‘आई कुठे आहे?’ माझ्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात तिने दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच मी इथपर्यंत पोहोचले. अभिनेत्री व्हायचा माझा निर्णय तिने मनापासून स्वीकारला. .मला समजून घेतलं आणि बळ दिलं. मी जे काही करेन ते चांगलंच करेन, हा विश्वास तिला माझ्याबद्दल होता. तो विश्वास माझ्यासाठी उर्जा बनला. तिने कधीच मला अडवलं नाही, उलट खूप चांगले संस्कार दिले. तिच्या आयुष्याच्या प्रवासात ती मोठ्या संघर्षातून, कठीण काळातून पुढे गेली आहे. त्याचा विचार करून मन भरून येतं. .आता तिच्या आयुष्यात चांगले दिवस आले आहेत, तर मला वाटतं की तिने आता मनसोक्त जगावं! तिला जे हवंय ते तिला मिळावं. तिने घरातल्या प्रत्येक परिस्थितीत साथ दिली. कधी मोठे हट्ट केले नाहीत. परिस्थितीला न घाबरता समोर गेली. तिचे कष्ट आज फळाला आले आहेत. आई खूप खुल्या विचाराची आहे. तिला आजच्या परिस्थितीची जाण आहे. मुलांच्या आयुष्यात काय महत्वाचं आहे, त्यांनी काय केलं पाहिजे, हे तिला समजतं..ऊर्मिला जगतापमला फारसे छंद नाहीत. पण आईमुळे मला झटपट स्वयंपाक करण्याची सवय लागली. भूक लागली की अगदी अर्ध्या तासात आई भात, भाजी, वरण, चपाती करते. लवकरात लवकर काही करून लोकांना खूष करायला ती नेहमी तयार असते. हा गुण मी तिच्याकडून आत्मसात केला आहे. आईचे अनेक गुण माझ्यात आले आहेत. तिचा साधेपणा मला अतिशय प्रिय आहे. अभिनेत्री म्हणूनही तो साधेपणा.कायम ठेवायचा आहे. प्रत्येक सणाला मराठी संस्कृती जपणारी माझी आई आहे. पुरणपोळी करून, पारंपरिक पद्धतीने सण साजरे करणं तिला आवडतं. आपण आपली संस्कृती विसरू नये, हा तिचा विचार मला घ्यावासा वाटतो. ‘कितीही वाईट दिवस आले, तरी चांगले दिवस येणारच, ’ हा विश्वास ती नेहमी बोलून दाखवते. तो माझ्यातही आहे..तिच्यासारखीच आदर्श मी व्हावे असं मला वाटतं. आम्ही लहान होतो तेव्हा गावात डोंगरावर गेलो होतो. अचानक मुसळधार पाऊस आणि वादळ सुरू झालं. तो पाऊस अंगावर काटे टोचल्यासारखा होता. पण आई त्या वादळातून आम्हाला पदराआड घेऊन चालत-चालत सुरक्षितपणे खाली घेऊन आली. तिच्या त्या प्रेमाची, भक्कम संरक्षणाची आठवण मी कधीच विसरू शकत नाही! .माझा ‘रील स्टार’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. आईने मला पडद्यावर पाहिलं तेव्हा तिच्या डोळ्यातले आनंदाश्रू पाहण्यासारखेच होते. जेव्हा काही लोकांनी तिला सांगितलं, ‘तुमची मुलगी किती सुंदर काम करते!’ तेव्हा ती आनंदाने फुलली होती. आईच्या चेहऱ्यावरचा तो अभिमान माझ्यासाठी अमूल्य आहे. मी कामात व्यग्र असले की आई मला ‘व्हॉइस नोट’ पाठवते, फोन करते. कधी कधी त्रस्त व्हायला होतं. .Jui Gadkari : जुई गडकरींच्या जीवावर बेतलेला क्षण! रॉयल पाल्म्समध्ये ऑडिशनच्या नावाखाली ‘चकवा’! .पण तिने आयुष्यभर मला असं त्रस्त करत राहावं! मी कितीही दूर असले तरी ती माझ्या संपर्कात असते. मी दुःखी असेन तर तिला लगेच जाणवतं आणि मी खूष असेन तरीही. तिच्या आणि माझ्या भावना जुळून जी उर्जा तयार होते ती खूप सुंदर असते. मी तिला दुबईला जाण्याचे ‘सरप्राइज’ दिले. तिला आनंद देऊन गेलेला तो क्षण माझ्या मनात कायमचा आहे. माझी आई माझ्यासाठी एखाद्या सुंदर भावनेसारखीच आहे- मनाला ऊब आणि आयुष्याला अर्थ देणारी! (शब्दांकन- आरसिन तांबोळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.