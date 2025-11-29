Premier

“आईचा चेहरा म्हणजे शांतता!” अभिनेत्री ऊर्मिला जगताप सांगते; तिच्या आयुष्यातल्या ‘सुपर मॉम’ची अनोखी कहानी!

Urmila Jagtap Success story and Mom's Magic :अभिनेत्री ऊर्मिला जगताप तिच्या आईला आपला आदर्श मानते. करिअरच्या सुरुवातीला मिळालेला आईचा भक्कम पाठिंबा आणि तिच्या यशामागचं खरं रहस्य काय आहे, हे ती मनमोकळं शेअर करते.
Motivational story : आईची जागा कधीच कुणी घेऊ शकत नाही. माझ्यासाठी तर आई म्हणजेच संपूर्ण विश्‍व आहे. तिच्या आनंदासाठी, सुखासाठी मी काहीही करू शकते. ती जगातील सर्वांत सुंदर व्यक्ती आहे- विचाराने, स्वभावाने, सगळ्याच बाबतींत माझ्यासाठी आदर्श आहे. आई घरात नसेल तर घर रिकामं वाटतं.

