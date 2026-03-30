"आताच्या मुली तीन लाख रुपये पर डे घेतात आणि आम्ही.." उषा नाडकर्णींनी व्यक्त केली नाराजी; म्हणाल्या...

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. आजवर उषा यांनी मराठी बरोबरच हिंदी मालिका आणि सिनेमांमध्येही काम केलं आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हिंदीत कमी मानधन मिळत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. .उषा यांनी राजश्री मराठी चॅनेलला काही काळापूर्वी मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये तरुण मुलींना मिळणाऱ्या मानधनात आणि ज्येष्ठ कलाकारांना मिळणाऱ्या मानधनात असणारी तफावत, त्यांनी सुरुवातीला केलेल्या चुका यावर भाष्य केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .त्या म्हणाल्या की,"आता मी हिंदी मालिका केली तिथेही पैसे किती कमी मिळाले. म्हणजे मी बोलले तर तुम्ही हसाल. त्या हिंदी करतात बघ तीन तीन लाख रुपये पर डे घेतात. माझा मुलगा तेच मला म्हणतो 'तू जाऊद्या आपले आहेत. कोण आपलं तुझं नसतं.' "."मध्ये FTII वाल्यांचा दोन-तीनदा फोन आला. मी नाही म्हटलं कारण ते पैसेच देत नाहीत. आता परत आला होता तर म्हटलं जाऊदे आता आपलं वय झालं आहे. इतक्यांदा बोलावलं मी गेले नाही. मी त्यांना सांगितलं प्रवासाचा खर्च आणि राहण्याचं तुम्ही बघाल. कामाचे पैसे नको. मग त्यांनी मला गाडी दिली यायला जायला आणि त्यांच्या व्हीआयपी रूममध्ये राहायला दिलं मग मी काम केलं. ".उषा यांनी अखेरचं कैसे मुझे तुम मिल गयी या हिंदी मालिकेत अखेरचं काम केलं होतं. त्यांची पवित्र रिश्ता ही मालिका खूप गाजली. तर सेलिब्रिटी मास्टरशेफमध्येही त्या सहभागी झाल्या होत्या.