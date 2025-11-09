"तुम्ही वेगळे राहा" उषा नाडकर्णींना सासऱ्यांनी दिलेला सल्ला; "चार पुरुष एकत्र राहतात पण बायका.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी लग्नानंतर एकत्र राहणं आणि वेगळं राहण्यावर त्यांनी भाष्य केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .लोकमत फिल्मीने दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या घराची झलक शेअर केली. त्यांच्या जुन्या आठवणी शेअर केल्या. यावेळी त्यांनी त्यांच्या चुलत सासर्यांनी दिलेल्या सल्ल्याविषयी सांगितलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .उषा नाडकर्णी यांनी म्हटलं की,"मला माणसांनी भरलेलं घर आवडतं. लग्नानंतर मला एकत्र कुटूंबात राहायला आवडलं असतं. जेव्हा माझं लग्न झालं त्यावेळी माझे चुलत सासरे होते. आम्ही त्यांच्याच घरी वाकोल्याला राहायचो. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की वेगळं राहा."."ते म्हणाले वेगळं राहून प्रेम राहतं. एकत्र राहील की भांडण होतात. त्याच्या बायकोनी असं केलं. पण मला पण तेच वाटत एकत्र राहून राहून कुरघोड्या निघतात. कारण चार पुरुष एकत्र राहू शकतात. चार बायका एकत्र राहू शकत नाहीत.काहीतरी उंगली होतेच, भांडण होतात. त्यापेक्षा वेगळं राहावं, प्रेमाने राहावं. ".उषा नाडकर्णी या अखेरच्या सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया मध्ये सहभाग घेतला होता. त्यांनतर त्या नव्या प्रोजेक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस आली नाहीये..Video : ईश्वरीचा अर्णवला सरप्राईज द्यायचा प्लॅन फसला ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकांना हसू अनावर; म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.