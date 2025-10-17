Premier

CID फेम इन्स्पेक्टर ताशा घरगुती हिंसेची शिकार; सोशल व्हिडीओ पोस्ट शेअर करत मागितलेली मदत

CID Fame Actress Complained About Domestic Violence : सीआयडी या मालिकेत काम करत इन्स्पेक्टर ताशा या भूमिकेमुळे लोकप्रिय ठरलेल्या अभिनेत्रीने घरगुती हिंसाचाराची शिकार झाल्याची तक्रार केली होती.
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : सीआयडी या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री वैष्णवी धनराज म्हणजेच मालिकेत इन्स्पेक्टर ताशा ही भूमिका साकारणारी अभिनेत्री चर्चेत आली आहे. तिने तिची आई, भाऊ आणि माजी पतीवर तिने आरोप केले होते. सोशल मीडियावर तिची जुनी पोस्ट पुन्हा चर्चेत आली आहे.

