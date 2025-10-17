CID फेम इन्स्पेक्टर ताशा घरगुती हिंसेची शिकार; सोशल व्हिडीओ पोस्ट शेअर करत मागितलेली मदत

Entertainment News : सीआयडी या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री वैष्णवी धनराज म्हणजेच मालिकेत इन्स्पेक्टर ताशा ही भूमिका साकारणारी अभिनेत्री चर्चेत आली आहे. तिने तिची आई, भाऊ आणि माजी पतीवर तिने आरोप केले होते. सोशल मीडियावर तिची जुनी पोस्ट पुन्हा चर्चेत आली आहे. .2016 मध्ये ताशा म्हणजेच वैष्णवीने तिचा नवरा नितीन सहारावतवर मारहाणीचे आरोप केले होते. त्यानंतर 2023 मध्ये तिने तिच्या आई आणि भावावरही प्रॉपर्टीसाठी मारहाण केल्याचे आरोप केले. सध्या ती इंडस्ट्रीपासून दूर आहे. .सोशल मीडियावर तिच्याबाबत घडलेल्या गोष्टी व्हिडिओच्या माध्यमातून शेअर करत तिने मदतीची मागणी केली होती. स्पॉटबॉय या चॅनेलला तिने याबाबत मुलाखतही दिली. ती म्हणाली की, "ई घरगुती हिंसाचाराची शिकार होते. एका टप्प्यानंतर मी हे सहन करू शकले नाही. ते खूप भयानक होतं. एके दिवशी मी खूप घाबरले. कदाचित तो मला मारणार नव्हता पण मी खूप घाबरले होते आणि घरातून पळून आले. त्यानं मला इतकं मारलं की माझ्या पायातून रक्त वाहू लागलं. 2016 अधे मी घटस्फोट घेतला. ".दरम्यान तिच्या पतीने हे आरोप खोटे असल्याचं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे केवळ तिने प्रसिद्धीसाठी केल्याचं म्हटलं होतं. "तिच्या या प्रसिद्धी मिळवण्याच्या प्रयत्नात मी अडकणार नाही." असं तो म्हणाला होता. .2023 मध्ये वैष्णवीने पुन्हा एक व्हिडीओ शेअर केला. त्यात तिने तिच्या जखमांचे व्रण दाखवले आणि प्रॉपर्टीसाठी आई आणि भावाने मारहाण केल्याचं सांगितलं. या व्हिडिओमध्ये तिने मदतीची मागणी केली होती. .दरम्यान, यानंतर याबाबतची कोणतीही अपडेट तिने शेअर केली नाही. सोशल मीडियावर वैष्णवी सक्रिय असली तरीही कोणत्याही नवीन प्रोजेक्टमध्ये अजून तरी तिने काम केलेलं नाहीये. .'वाचायलाही लाज वाटते!' झरीन खानचा सोशल मीडियावरील अश्लील कमेंट्सवर संताप, म्हणाली...''हे काय घाणेरड्या? '.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.