चाहत्याने चक्क फरशीवर घेतली वंदना गुप्तेंची स्वाक्षरी ! म्हणाल्या "मला गलबलून आलं.."

Vandana Gupte's Fan Unique Behavior : ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी त्यांना आलेला एक सुखद अनुभव शेअर केला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी त्यांना नाटकांच्या प्रयोगानंतर आलेला सुखद अनुभव शेअर केला. एका चाहत्याने त्यांची फरशीवर स्वाक्षरी घेतल्याचं त्यांनी सांगितल. काय म्हणाल्या वंदना जाणून घेऊया.

