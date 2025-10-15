चाहत्याने चक्क फरशीवर घेतली वंदना गुप्तेंची स्वाक्षरी ! म्हणाल्या "मला गलबलून आलं.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी त्यांना नाटकांच्या प्रयोगानंतर आलेला सुखद अनुभव शेअर केला. एका चाहत्याने त्यांची फरशीवर स्वाक्षरी घेतल्याचं त्यांनी सांगितल. काय म्हणाल्या वंदना जाणून घेऊया. .वंदना सध्या कुटूंब कीर्तन नाटकात काम करत आहेत. या नाटकाच्या प्रयोगानंतर त्यांना त्यांचे एक चाहते भेटायला आले. त्यावेळी त्यांनी कोणत्याही वहीवर स्वाक्षरी न घेता एका फरशीवर स्वाक्षरी घेतली. सोशल मीडियावर पोस्ट लिहीत त्यांनी यामागील कारण स्पष्ट केलं. .वंदना यांची पोस्ट "आज ठाण्याला गडकरी रंगायतनला कुटूंब कीर्तन नाटकाचा प्रयोग होता. मेकअप रूममध्ये एक गृहस्थ माझी सही घ्यायची म्हणून भेटायला आहे. एका दोन बाय चारच्या टाईलवर त्यांनी माझी सही घेतली.मला जरा आश्चर्य वाटलं म्हणून मी कारण विचारलं. ते म्हणाले "गडकरी रंगायतन हे ठाण्याचं वैभव आहे. जिथे अनेक महान कलाकार आपली कला सादर करत आले. त्या रंगमंदिराचे नूतनीकरण करताना मी त्यातल्या फरश्या 3-4 गोणी भरून घरी घेऊन आलो." "." "मी माझ्या आवडत्या कलाकारांच्या साह्य यावर घेऊन ठेवतो. माझ्या घराची एक भिंत या सह्यांनी भरलेली असेल. ती माझ्यासाठी एक ऐतिहासिक, मौल्यवान आठवण असेल." मला खूप गलबलून आलं ते ऐकून. किती प्रेम करतात आमच्या कलेवर लोक !! खरं तर असे प्रेक्षक आहेत म्हणून आम्ही रंगमंचावर टिकून आहोत. बालगंधर्व उगाच नाही प्रेक्षकांना मायबाप म्हणत असत." असं ते पुढे म्हणाले..सोशल मीडियावर वंदना यांची ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. अनेकांनी कमेंट करत त्या चाहत्यांच्या कृतीच कौतुक केलं आहे.."म्हणून व्हेंटिलेटर’ लिहायला मला ४८ वर्ष लागली! " वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हल मध्ये राजेश मापुस्करांचा खुलासा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.